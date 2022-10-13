https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823847488.html
Костромским мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей
Костромским мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 13.10.2022
Костромским мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей
Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем мобилизованным жителям региона, сообщает областная администрация. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:54
2022-10-13T19:54
2022-10-13T19:55
общество
сергей ситников
костромская область
частичная мобилизация в россии
россия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823780803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f819b0ad210b82750e1943cedf5c3971.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем мобилизованным жителям региона, сообщает областная администрация."На прошлой неделе была введена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей семьям мобилизованных граждан, где воспитываются несовершеннолетние. Сегодня в администрации региона принято решение изыскать дополнительные средства в бюджете и заменить эту выплату на 50 тысяч рублей. При этом выплатить её всем мобилизованным гражданам, независимо от семейного статуса и наличия несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое поручение дал губернатор Сергей Ситников.Начислением выплаты занимается департамент по труду и социальной защите населения. Дополнительных заявлений от мобилизованных граждан не требуется, средства будут перечислены в автоматическом режиме. Списки уже составлены. Выплата будет произведена на следующей неделе, информирует обладминистрация.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
костромская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823780803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de1c1fd546e37e6a6a2b8caa4d6e628f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей ситников, костромская область, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Сергей Ситников, Костромская область, Частичная мобилизация в России, Россия, Специальная военная операция на Украине
19:54 13.10.2022 (обновлено: 19:55 13.10.2022)
Костромским мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей
Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей мобилизованным