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Костромским мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Костромским мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей
Костромским мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 13.10.2022
Костромским мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей
Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем мобилизованным жителям региона, сообщает областная администрация. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:54
2022-10-13T19:55
общество
сергей ситников
костромская область
частичная мобилизация в россии
россия
специальная военная операция на украине
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем мобилизованным жителям региона, сообщает областная администрация."На прошлой неделе была введена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей семьям мобилизованных граждан, где воспитываются несовершеннолетние. Сегодня в администрации региона принято решение изыскать дополнительные средства в бюджете и заменить эту выплату на 50 тысяч рублей. При этом выплатить её всем мобилизованным гражданам, независимо от семейного статуса и наличия несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое поручение дал губернатор Сергей Ситников.Начислением выплаты занимается департамент по труду и социальной защите населения. Дополнительных заявлений от мобилизованных граждан не требуется, средства будут перечислены в автоматическом режиме. Списки уже составлены. Выплата будет произведена на следующей неделе, информирует обладминистрация.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
костромская область
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общество, сергей ситников, костромская область, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Сергей Ситников, Костромская область, Частичная мобилизация в России, Россия, Специальная военная операция на Украине
19:54 13.10.2022 (обновлено: 19:55 13.10.2022)
 
Костромским мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей

Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей мобилизованным

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащий из числа мобилизованных
Военнослужащий из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнослужащий из числа мобилизованных. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем мобилизованным жителям региона, сообщает областная администрация.
"На прошлой неделе была введена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей семьям мобилизованных граждан, где воспитываются несовершеннолетние. Сегодня в администрации региона принято решение изыскать дополнительные средства в бюджете и заменить эту выплату на 50 тысяч рублей. При этом выплатить её всем мобилизованным гражданам, независимо от семейного статуса и наличия несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое поручение дал губернатор Сергей Ситников.
Начислением выплаты занимается департамент по труду и социальной защите населения. Дополнительных заявлений от мобилизованных граждан не требуется, средства будут перечислены в автоматическом режиме. Списки уже составлены. Выплата будет произведена на следующей неделе, информирует обладминистрация.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей СитниковКостромская областьЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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