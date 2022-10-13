https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823831069.html

Семьи тверских мобилизованных смогут вне очереди посещать врачей

Семьи тверских мобилизованных смогут вне очереди посещать врачей - РИА Новости, 13.10.2022

Семьи тверских мобилизованных смогут вне очереди посещать врачей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя утвердил меры поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации: предусмотрено их обслуживание в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:46

2022-10-13T18:46

2022-10-13T18:46

специальная военная операция на украине

общество

игорь руденя

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя утвердил меры поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации: предусмотрено их обслуживание в государственных медицинских организациях вне очереди, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий, первоочередное зачисление детей в дошкольные учреждения."В Тверской области утвержден комплекс мер поддержки семей жителей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении.Уточняется, что предусмотрено бесплатное посещение членами семьи мероприятий государственных и муниципальных спортивных организаций и учреждений культуры региона. Нуждающиеся в особой поддержке смогут бесплатно получать социальные услуги на дому."Дети мобилизованных граждан имеют первоочередное право на зачисление в государственные и муниципальные дошкольные организации, группы продленного дня в школах Тверской области, а также в учреждения допобразования. Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизованных в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение", - отмечает правительство области.На получение мер поддержки смогут рассчитывать родители, супруги мобилизованных, их дети - несовершеннолетние, в возрасте старше 18 лет с инвалидностью и в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях.

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общество, игорь руденя, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии