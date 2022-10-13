https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823831069.html
Семьи тверских мобилизованных смогут вне очереди посещать врачей
Семьи тверских мобилизованных смогут вне очереди посещать врачей - РИА Новости, 13.10.2022
Семьи тверских мобилизованных смогут вне очереди посещать врачей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя утвердил меры поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации: предусмотрено их обслуживание в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:46
2022-10-13T18:46
2022-10-13T18:46
специальная военная операция на украине
общество
игорь руденя
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819431280_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03ffd1517e451c792e56a6edbf96858d.jpg
РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя утвердил меры поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации: предусмотрено их обслуживание в государственных медицинских организациях вне очереди, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий, первоочередное зачисление детей в дошкольные учреждения."В Тверской области утвержден комплекс мер поддержки семей жителей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении.Уточняется, что предусмотрено бесплатное посещение членами семьи мероприятий государственных и муниципальных спортивных организаций и учреждений культуры региона. Нуждающиеся в особой поддержке смогут бесплатно получать социальные услуги на дому."Дети мобилизованных граждан имеют первоочередное право на зачисление в государственные и муниципальные дошкольные организации, группы продленного дня в школах Тверской области, а также в учреждения допобразования. Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизованных в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение", - отмечает правительство области.На получение мер поддержки смогут рассчитывать родители, супруги мобилизованных, их дети - несовершеннолетние, в возрасте старше 18 лет с инвалидностью и в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819431280_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_58969ce7678d3992189bdc6999ebe826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь руденя, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Руденя, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
Семьи тверских мобилизованных смогут вне очереди посещать врачей
Семьи мобилизованных в Тверской области смогут вне очереди посещать медучреждения
РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя утвердил меры поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации: предусмотрено их обслуживание в государственных медицинских организациях вне очереди, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий, первоочередное зачисление детей в дошкольные учреждения.
"В Тверской области утвержден комплекс мер поддержки семей жителей, призванных в Вооруженные силы РФ
в рамках частичной мобилизации в соответствии с указом президента России Владимира Путина
. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предусмотрено бесплатное посещение членами семьи мероприятий государственных и муниципальных спортивных организаций и учреждений культуры региона. Нуждающиеся в особой поддержке смогут бесплатно получать социальные услуги на дому.
"Дети мобилизованных граждан имеют первоочередное право на зачисление в государственные и муниципальные дошкольные организации, группы продленного дня в школах Тверской области, а также в учреждения допобразования. Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизованных в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение", - отмечает правительство области.
На получение мер поддержки смогут рассчитывать родители, супруги мобилизованных, их дети - несовершеннолетние, в возрасте старше 18 лет с инвалидностью и в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях.