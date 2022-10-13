https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823779827.html
Для семей мобилизованных волгоградцев создали горячие линии поддержки
Для семей мобилизованных волгоградцев создали горячие линии поддержки - РИА Новости, 13.10.2022
Для семей мобилизованных волгоградцев создали горячие линии поддержки
Горячие линии по вопросам о социальных мерах поддержки семей мобилизованных граждан заработали в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:33
2022-10-13T16:33
2022-10-13T16:33
волгоградская область
общество
андрей бочаров
волгоградская область
частичная мобилизация в россии
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ВОЛГОГРАД, 13 окт – РИА Новости. Горячие линии по вопросам о социальных мерах поддержки семей мобилизованных граждан заработали в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона."На вопросы о поддержке семей мобилизованных отвечают волонтёры колл-центра 122, регионального телефона доверия, а также тематические "горячие линии" при профильных комитетах администрации Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что во время совещания с главами районов и городов региона вице-губернатор Зина Мержоева поставила задачу создать аналогичные горячие линии на муниципальном уровне. По ее словам, формальный подход к оказанию поддержки семей мобилизованных граждан недопустим.По информации администрации, в регионе будет создан так называемый социальный паспорт таких семей, где будет вся информация о ее нуждах.Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации. Также глава региона предложил предоставить ряд социальных льгот семьям мобилизованных, среди них: бесплатное питание в школе и посещение детского сада, стипендия учащимся колледжей и техникумов и другое.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, андрей бочаров, волгоградская область, частичная мобилизация в россии
Волгоградская область, Общество, Андрей Бочаров, Волгоградская область, Частичная мобилизация в России
Для семей мобилизованных волгоградцев создали горячие линии поддержки
В Волгоградской области создали горячие линии поддержки для семей мобилизованных
ВОЛГОГРАД, 13 окт – РИА Новости. Горячие линии по вопросам о социальных мерах поддержки семей мобилизованных граждан заработали в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
"На вопросы о поддержке семей мобилизованных отвечают волонтёры колл-центра 122, регионального телефона доверия, а также тематические "горячие линии" при профильных комитетах администрации Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что во время совещания с главами районов и городов региона вице-губернатор Зина Мержоева поставила задачу создать аналогичные горячие линии на муниципальном уровне. По ее словам, формальный подход к оказанию поддержки семей мобилизованных граждан недопустим.
По информации администрации, в регионе будет создан так называемый социальный паспорт таких семей, где будет вся информация о ее нуждах.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Бочаров
принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации. Также глава региона предложил предоставить ряд социальных льгот семьям мобилизованных, среди них: бесплатное питание в школе и посещение детского сада, стипендия учащимся колледжей и техникумов и другое.