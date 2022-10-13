https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823733929.html

В Дагестане выделили 350 миллионов рублей на выплаты семьям мобилизованных

В Дагестане выделили 350 миллионов рублей на выплаты семьям мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022

В Дагестане выделили 350 миллионов рублей на выплаты семьям мобилизованных

Власти Дагестана выделили 350 миллионов рублей на выплаты семьям мобилизованных и принимающих участие в спецоперации на Украине на добровольной основе, сообщает РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:45

2022-10-13T14:45

2022-10-13T14:45

специальная военная операция на украине

общество

украина

россия

частичная мобилизация в россии

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МАХАЧКАЛА, 13 окт - РИА Новости. Власти Дагестана выделили 350 миллионов рублей на выплаты семьям мобилизованных и принимающих участие в спецоперации на Украине на добровольной основе, сообщает пресс-служба правительства региона."По поручению главы Дагестана Сергея Меликова правительство республики выделило 350 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ, а также принимающих (принимавших), начиная с 24 февраля 2022 года, участие в специальной военной операции на добровольной основе", - говорится в сообщении.В качестве поддержки семьям выделят по 100 тысяч рублей.

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общество, украина, россия, частичная мобилизация в россии