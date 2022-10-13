https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823719413.html
В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных
В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных
Судебные приставы в Башкирии приостановили взыскание долгов с мобилизованных граждан на сумму 30 миллионов рублей, сообщило главное управление ФССП по... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:15
2022-10-13T14:15
2022-10-13T14:15
владимир путин
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
частичная мобилизация в россии
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УФА, 13 окт – РИА Новости. Судебные приставы в Башкирии приостановили взыскание долгов с мобилизованных граждан на сумму 30 миллионов рублей, сообщило главное управление ФССП по республике."В связи с убытием должников для прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации судебными приставами оперативно приостановлена работа по взысканию задолженности в рамках исполнительных производств, возбужденных ГУФССП России по региону, на сумму порядка 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823704322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество, Частичная мобилизация в России
В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных
В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных на 30 миллионов рублей