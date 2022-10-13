https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823719413.html

В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных

В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022

В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных

Судебные приставы в Башкирии приостановили взыскание долгов с мобилизованных граждан на сумму 30 миллионов рублей, сообщило главное управление ФССП по... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:15

2022-10-13T14:15

2022-10-13T14:15

владимир путин

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

частичная мобилизация в россии

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УФА, 13 окт – РИА Новости. Судебные приставы в Башкирии приостановили взыскание долгов с мобилизованных граждан на сумму 30 миллионов рублей, сообщило главное управление ФССП по республике."В связи с убытием должников для прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации судебными приставами оперативно приостановлена работа по взысканию задолженности в рамках исполнительных производств, возбужденных ГУФССП России по региону, на сумму порядка 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823704322.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество, частичная мобилизация в россии