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В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
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В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных
В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных
Судебные приставы в Башкирии приостановили взыскание долгов с мобилизованных граждан на сумму 30 миллионов рублей, сообщило главное управление ФССП по... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:15
2022-10-13T14:15
владимир путин
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
частичная мобилизация в россии
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УФА, 13 окт – РИА Новости. Судебные приставы в Башкирии приостановили взыскание долгов с мобилизованных граждан на сумму 30 миллионов рублей, сообщило главное управление ФССП по республике."В связи с убытием должников для прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации судебными приставами оперативно приостановлена работа по взысканию задолженности в рамках исполнительных производств, возбужденных ГУФССП России по региону, на сумму порядка 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823704322.html
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владимир путин, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество, Частичная мобилизация в России
14:15 13.10.2022
 
В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных

В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных на 30 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 13 окт – РИА Новости. Судебные приставы в Башкирии приостановили взыскание долгов с мобилизованных граждан на сумму 30 миллионов рублей, сообщило главное управление ФССП по республике.
"В связи с убытием должников для прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации судебными приставами оперативно приостановлена работа по взысканию задолженности в рамках исполнительных производств, возбужденных ГУФССП России по региону, на сумму порядка 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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