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Власти выплатят по сто тысяч рублей каждому мобилизованному жителю Тувы

Власти выплатят по сто тысяч рублей каждому мобилизованному жителю Тувы - РИА Новости, 13.10.2022

Власти выплатят по сто тысяч рублей каждому мобилизованному жителю Тувы

Каждый житель Тувы, призванный в рамках частичной мобилизации, получит выплату из республиканского бюджета в размере 100 тысяч рублей, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:25

2022-10-13T11:25

2022-10-13T11:26

общество

владислав ховалыг

частичная мобилизация в россии

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Каждый житель Тувы, призванный в рамках частичной мобилизации, получит выплату из республиканского бюджета в размере 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Владислав Ховалыг."Тува будет выплачивать мобилизованным по 100 тысяч рублей. Решение далось крайне непросто, возможности нашего бюджета ограничены по сравнению с другими крупными субъектами. Мы поименно знаем каждого земляка, попавшего под мобилизацию. Поэтому осуществим выплату проактивно – никаких бумаг, заявлений предоставлять не нужно", - написал он в Telegram-канале.Он отметил, что ежедневно идет работа по многочисленным обращениям, которые поступают от участников спецоперации и мобилизованных.В Туве семьям мобилизованных власти также помогают овцами, мукой, картофелем, капустой, дровами и углем.

https://ria.ru/20221013/novikombank-1823604564.html

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республика тыва

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Дарья Буймова

общество, владислав ховалыг, частичная мобилизация в россии, республика тыва