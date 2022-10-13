11:25 13.10.2022 (обновлено: 11:26 13.10.2022)
Власти выплатят по сто тысяч рублей каждому мобилизованному жителю Тувы
Глава Тувы Ховалыг: каждому мобилизованному жителю региона выплатят по сто тысяч рублей
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Каждый житель Тувы, призванный в рамках частичной мобилизации, получит выплату из республиканского бюджета в размере 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
"Тува будет выплачивать мобилизованным по 100 тысяч рублей. Решение далось крайне непросто, возможности нашего бюджета ограничены по сравнению с другими крупными субъектами. Мы поименно знаем каждого земляка, попавшего под мобилизацию. Поэтому осуществим выплату проактивно – никаких бумаг, заявлений предоставлять не нужно", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что ежедневно идет работа по многочисленным обращениям, которые поступают от участников спецоперации и мобилизованных.
"Поручил профильным министерствам прикомандировать сотрудников в единый штаб. Все должно быть доступно и понятно. Каждый участник СВО будет получать весь комплекс поддержки по принципу одного окна", - подчеркнул Ховалыг.
В Туве семьям мобилизованных власти также помогают овцами, мукой, картофелем, капустой, дровами и углем.