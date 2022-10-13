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Иран и "Газпром" создали дорожную карту по месторождениям

Иран и "Газпром" создали дорожную карту по месторождениям - РИА Новости, 13.10.2022

Иран и "Газпром" создали дорожную карту по месторождениям

Иран и "Газпром" создали дорожную карту по месторождениям, есть несколько рабочих групп, заявил замминистра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:08

2022-10-13T12:08

2022-10-13T13:31

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Иран и "Газпром" создали дорожную карту по месторождениям, есть несколько рабочих групп, заявил замминистра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех."Другое направление - это развитие месторождений в Иране. Это одна из тем, которые есть в соглашении. Мы создали дорожную карту с "Газпромом", у нас несколько рабочих групп", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" в июле подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов. Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.Асадзадех несколько позже добавил, что российская сторона разрабатывает всеобъемлющий план по разработке шести месторождений нефти и двух больших месторождений газа в Иране, слова замминистра привело агентство Mehr. Кроме того, Асадзадех отметил - иранская сторона надеется, что "до конца года станет свидетелем подписания соглашения по этим нефтяным и газовым месторождениям".Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, москва, иран, газпром, цены на нефть