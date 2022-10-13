https://ria.ru/20221013/medosvidetelstvovanie-1823818111.html

В Госдуму внесли проект об обжаловании отказа в медосмотре подсудимых

В Госдуму внесли проект об обжаловании отказа в медосмотре подсудимых - РИА Новости, 13.10.2022

В Госдуму внесли проект об обжаловании отказа в медосмотре подсудимых

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве до вынесения итогового судебного решения обжаловать судебные постановления об отказе в направлении... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:14

2022-10-13T18:14

2022-10-13T18:16

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве до вынесения итогового судебного решения обжаловать судебные постановления об отказе в направлении подсудимого, заключенного под стражу, на медицинское освидетельствование, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 389.2 УПК положениями, предусматривающими, что до вынесения итогового судебного решения апелляционному обжалованию подлежат судебные постановления или определения об отказе в направлении подсудимого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на медицинское освидетельствование на предмет наличия у него тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке к проекту, на данный момент апелляционное обжалование отказа в направлении на медицинское освидетельствование для установления заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, возможно только совместно с обжалованием приговора.Уточняется, что данный законопроект позволит расширить гарантии прав лиц, которые содержатся под стражей, на судебную защиту.

https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html

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россия, госдума рф, общество