https://ria.ru/20221013/medosvidetelstvovanie-1823818111.html
В Госдуму внесли проект об обжаловании отказа в медосмотре подсудимых
В Госдуму внесли проект об обжаловании отказа в медосмотре подсудимых - РИА Новости, 13.10.2022
В Госдуму внесли проект об обжаловании отказа в медосмотре подсудимых
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве до вынесения итогового судебного решения обжаловать судебные постановления об отказе в направлении... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:14
2022-10-13T18:14
2022-10-13T18:16
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве до вынесения итогового судебного решения обжаловать судебные постановления об отказе в направлении подсудимого, заключенного под стражу, на медицинское освидетельствование, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 389.2 УПК положениями, предусматривающими, что до вынесения итогового судебного решения апелляционному обжалованию подлежат судебные постановления или определения об отказе в направлении подсудимого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на медицинское освидетельствование на предмет наличия у него тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке к проекту, на данный момент апелляционное обжалование отказа в направлении на медицинское освидетельствование для установления заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, возможно только совместно с обжалованием приговора.Уточняется, что данный законопроект позволит расширить гарантии прав лиц, которые содержатся под стражей, на судебную защиту.
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Россия, Госдума РФ, Общество
18:14 13.10.2022 (обновлено: 18:16 13.10.2022)
В Госдуму внесли проект об обжаловании отказа в медосмотре подсудимых
В Госдуму внесли проект об обжаловании отказа в медосвидетельствовании подсудимых
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве до вынесения итогового судебного решения обжаловать судебные постановления об отказе в направлении подсудимого, заключенного под стражу, на медицинское освидетельствование, соответствующий законопроект
размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 389.2 УПК положениями, предусматривающими, что до вынесения итогового судебного решения апелляционному обжалованию подлежат судебные постановления или определения об отказе в направлении подсудимого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на медицинское освидетельствование на предмет наличия у него тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно пояснительной записке к проекту, на данный момент апелляционное обжалование отказа в направлении на медицинское освидетельствование для установления заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, возможно только совместно с обжалованием приговора.
Уточняется, что данный законопроект позволит расширить гарантии прав лиц, которые содержатся под стражей, на судебную защиту.