https://ria.ru/20221013/mavrikiy-1823746012.html

Маврикий попросил у России помощи в разработке шельфа

Маврикий попросил у России помощи в разработке шельфа - РИА Новости, 13.10.2022

Маврикий попросил у России помощи в разработке шельфа

Маврикий обратился к РФ с запросом о помощи в разработке шельфа, заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Маврикий в России Джанке Хесвар. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:13

2022-10-13T15:13

2022-10-13T15:13

россия

маврикий

железноводск

в мире

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ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 13 окт- РИА Новости. Маврикий обратился к РФ с запросом о помощи в разработке шельфа, заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Маврикий в России Джанке Хесвар."Мы пытаемся разрабатывать недра нашего моря. Мы обратились к России для помощи в разработке нашей исключительной экономической зоны с целью добычи нефти и газа, и других ископаемых нашего шельфа", - сказал он в ходе форума "Северный Кавказ в меняющемся мире".Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС проводит в Железноводске 13-14 октября 2022 года Международный форум "Северный Кавказ в меняющемся мире" при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ.Наращивание антироссийских санкций существенно осложняет восстановление деловых и политических связей с западными партнерами. Вместе с тем, сегодня все активнее расширяется взаимодействие с дружественными странами, среди которых страны Средиземноморского региона (Турция, Сирия, Египет, Алжир) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Ливия).

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/mavrikiy-1823715634.html

https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html

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маврикий

железноводск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, маврикий, железноводск, в мире