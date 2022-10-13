https://ria.ru/20221013/mavrikiy-1823746012.html
Маврикий попросил у России помощи в разработке шельфа
Маврикий попросил у России помощи в разработке шельфа - РИА Новости, 13.10.2022
Маврикий попросил у России помощи в разработке шельфа
Маврикий обратился к РФ с запросом о помощи в разработке шельфа, заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Маврикий в России Джанке Хесвар. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:13
2022-10-13T15:13
2022-10-13T15:13
россия
маврикий
железноводск
в мире
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ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 13 окт- РИА Новости. Маврикий обратился к РФ с запросом о помощи в разработке шельфа, заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Маврикий в России Джанке Хесвар."Мы пытаемся разрабатывать недра нашего моря. Мы обратились к России для помощи в разработке нашей исключительной экономической зоны с целью добычи нефти и газа, и других ископаемых нашего шельфа", - сказал он в ходе форума "Северный Кавказ в меняющемся мире".Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС проводит в Железноводске 13-14 октября 2022 года Международный форум "Северный Кавказ в меняющемся мире" при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ.Наращивание антироссийских санкций существенно осложняет восстановление деловых и политических связей с западными партнерами. Вместе с тем, сегодня все активнее расширяется взаимодействие с дружественными странами, среди которых страны Средиземноморского региона (Турция, Сирия, Египет, Алжир) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Ливия).
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/mavrikiy-1823715634.html
https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маврикий, железноводск, в мире
Россия, Маврикий, Железноводск, В мире
Маврикий попросил у России помощи в разработке шельфа
Посол Маврикия в России Хесвар: страна попросила Россию помочь в разработке шельфа