Львова-Белова рассказала о помощи детям мобилизованных на уровне регионов
Львова-Белова: помощь детям мобилизованных на уровне регионов более адресная
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Помощь на уровне регионов детям россиян, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, более адресная, в каждом регионе свои потребности, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы понимаем, что страна огромная, в каждом субъекте есть свои потребности. Например, где-то вообще не возникает вопросов с детскими садами, а где-то, наоборот, эта проблема остро стоит. Где-то есть вопросы с трудоустройством тех же мам, у которых появилась такая возможность, а где-то в этом нет необходимости", - сказала она журналистам в Новосибирске, отвечая на вопрос о том, необходимо ли вводить на федеральном уровне социальные льготы для детей мобилизованных.
Детский омбудсмен отметила, что такая "субъектовая история" вполне работающая, и к тому же помощь получается более адресная, потому что губернаторы берут эти вопросы под личный контроль.
"Но при этом и мы постоянно включаемся, и региональные уполномоченные. Обращения поступают, когда требуется какая-то помощь, начиная от того, что муж ушел и надо помочь с дровами и, заканчивая тем, что планировали провести реабилитацию ребенка, но так сложилось, что маме одной теперь это сложно. Мы помогаем это сделать", - рассказала Львова-Белова.