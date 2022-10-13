https://ria.ru/20221013/lvova-belova-1823570798.html

Львова-Белова рассказала о помощи детям мобилизованных на уровне регионов

Львова-Белова рассказала о помощи детям мобилизованных на уровне регионов - РИА Новости, 13.10.2022

Львова-Белова рассказала о помощи детям мобилизованных на уровне регионов

Помощь на уровне регионов детям россиян, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, более адресная, в каждом регионе свои потребности,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T06:56

2022-10-13T06:56

2022-10-13T06:56

общество

мария львова-белова

россия

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Помощь на уровне регионов детям россиян, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, более адресная, в каждом регионе свои потребности, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы понимаем, что страна огромная, в каждом субъекте есть свои потребности. Например, где-то вообще не возникает вопросов с детскими садами, а где-то, наоборот, эта проблема остро стоит. Где-то есть вопросы с трудоустройством тех же мам, у которых появилась такая возможность, а где-то в этом нет необходимости", - сказала она журналистам в Новосибирске, отвечая на вопрос о том, необходимо ли вводить на федеральном уровне социальные льготы для детей мобилизованных.Детский омбудсмен отметила, что такая "субъектовая история" вполне работающая, и к тому же помощь получается более адресная, потому что губернаторы берут эти вопросы под личный контроль."Но при этом и мы постоянно включаемся, и региональные уполномоченные. Обращения поступают, когда требуется какая-то помощь, начиная от того, что муж ушел и надо помочь с дровами и, заканчивая тем, что планировали провести реабилитацию ребенка, но так сложилось, что маме одной теперь это сложно. Мы помогаем это сделать", - рассказала Львова-Белова.

https://ria.ru/20221013/lvova-belova-1823570036.html

https://ria.ru/20221003/deti-1821221634.html

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общество, мария львова-белова, россия, частичная мобилизация в россии