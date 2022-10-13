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Львова-Белова поедет в Запорожскую область изучать ситуацию с детьми - РИА Новости, 13.10.2022
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Львова-Белова поедет в Запорожскую область изучать ситуацию с детьми
Львова-Белова поедет в Запорожскую область изучать ситуацию с детьми - РИА Новости, 13.10.2022
Львова-Белова поедет в Запорожскую область изучать ситуацию с детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с командой специалистов в ближайшее время отправится в Херсонскую и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T06:38
2022-10-13T06:38
общество
мария львова-белова
запорожская область
россия
донецкая народная республика
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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с командой специалистов в ближайшее время отправится в Херсонскую и Запорожскую области для изучения на месте ситуации с беспризорными и оставшимися без родителей детьми.Ранее детский омбудсмен вела работу по устройству в российские семьи детей из ДНР и ЛНР. Всего в разные регионы РФ устроены уже 350 детей. Из Херсонской и Запорожской областей детей не было.По ее словам, уже точно есть данные о том, что, например, в Запорожской области есть проблемы безнадзорных детей, которые остались одни по тем или иным причинам, им сейчас помогают российские военные."Сейчас будем заниматься этой проблемой, понимаем, что там тоже появятся такие дети (которым необходимо устройство в семьи). Сейчас важно разобраться на местах. Я как уполномоченный поеду, соберем команду специалистов из аппарата и коллег-экспертов. Будет комплексная работа по всей территории: социальные учреждения, школы-интернаты, семьи, в том числе приемные, семьи в трудной ситуации. Всю эту сводку соберем для того, чтобы синхронизировать правила учреждений с ресурсами, которые есть в России и должны быть обязательно там у семей с детьми", - сказала детский омбудсмен.По ее словам, работа по включению детей-сирот с этих территорий в федеральный банк данных уже началась."Параллельно с этим сейчас отрабатываем кандидатуры на роль уполномоченных по правам ребенка в этих областях… Есть кандидаты, уже было несколько дистанционный встреч. Также мы на связи с главами, консультируемся. Может это будут люди из этих территорий, а может, приезжие специалисты. И отрабатываем региональные законодательства по работе уполномоченного", - сказала Львова-Белова.
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запорожская область
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общество, мария львова-белова, запорожская область, россия, донецкая народная республика
Общество, Мария Львова-Белова, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика
06:38 13.10.2022
 
Львова-Белова поедет в Запорожскую область изучать ситуацию с детьми

Львова-Белова поедет в Херсонскую и Запорожскую области изучать ситуацию с детьми

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с командой специалистов в ближайшее время отправится в Херсонскую и Запорожскую области для изучения на месте ситуации с беспризорными и оставшимися без родителей детьми.
Ранее детский омбудсмен вела работу по устройству в российские семьи детей из ДНР и ЛНР. Всего в разные регионы РФ устроены уже 350 детей. Из Херсонской и Запорожской областей детей не было.
"Мы сейчас понимаем, что там есть беспризорные дети, и занимаемся тем, что поедем на эти территории с большим мониторингом. Повезу туда большую команду, которая будет изучать ситуацию с детством в каждом конкретном субъекте с рекомендациями и дальнейшим сопровождением", - рассказала Львова-Белова журналистам в Новосибирске.
По ее словам, уже точно есть данные о том, что, например, в Запорожской области есть проблемы безнадзорных детей, которые остались одни по тем или иным причинам, им сейчас помогают российские военные.
"Сейчас будем заниматься этой проблемой, понимаем, что там тоже появятся такие дети (которым необходимо устройство в семьи). Сейчас важно разобраться на местах. Я как уполномоченный поеду, соберем команду специалистов из аппарата и коллег-экспертов. Будет комплексная работа по всей территории: социальные учреждения, школы-интернаты, семьи, в том числе приемные, семьи в трудной ситуации. Всю эту сводку соберем для того, чтобы синхронизировать правила учреждений с ресурсами, которые есть в России и должны быть обязательно там у семей с детьми", - сказала детский омбудсмен.
По ее словам, работа по включению детей-сирот с этих территорий в федеральный банк данных уже началась.
"Параллельно с этим сейчас отрабатываем кандидатуры на роль уполномоченных по правам ребенка в этих областях… Есть кандидаты, уже было несколько дистанционный встреч. Также мы на связи с главами, консультируемся. Может это будут люди из этих территорий, а может, приезжие специалисты. И отрабатываем региональные законодательства по работе уполномоченного", - сказала Львова-Белова.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 17:11
Львова-Белова подняла вопросы адаптации детей из зон боевых действий
 
ОбществоМария Львова-БеловаЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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