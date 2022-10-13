https://ria.ru/20221013/lvova-belova-1823570036.html

Львова-Белова поедет в Запорожскую область изучать ситуацию с детьми

Львова-Белова поедет в Запорожскую область изучать ситуацию с детьми - РИА Новости, 13.10.2022

Львова-Белова поедет в Запорожскую область изучать ситуацию с детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с командой специалистов в ближайшее время отправится в Херсонскую и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T06:38

2022-10-13T06:38

2022-10-13T06:38

общество

мария львова-белова

запорожская область

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_0:254:3070:1981_1920x0_80_0_0_c6652fe0518f517a76ba282c4f1d37b3.jpg

НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с командой специалистов в ближайшее время отправится в Херсонскую и Запорожскую области для изучения на месте ситуации с беспризорными и оставшимися без родителей детьми.Ранее детский омбудсмен вела работу по устройству в российские семьи детей из ДНР и ЛНР. Всего в разные регионы РФ устроены уже 350 детей. Из Херсонской и Запорожской областей детей не было.По ее словам, уже точно есть данные о том, что, например, в Запорожской области есть проблемы безнадзорных детей, которые остались одни по тем или иным причинам, им сейчас помогают российские военные."Сейчас будем заниматься этой проблемой, понимаем, что там тоже появятся такие дети (которым необходимо устройство в семьи). Сейчас важно разобраться на местах. Я как уполномоченный поеду, соберем команду специалистов из аппарата и коллег-экспертов. Будет комплексная работа по всей территории: социальные учреждения, школы-интернаты, семьи, в том числе приемные, семьи в трудной ситуации. Всю эту сводку соберем для того, чтобы синхронизировать правила учреждений с ресурсами, которые есть в России и должны быть обязательно там у семей с детьми", - сказала детский омбудсмен.По ее словам, работа по включению детей-сирот с этих территорий в федеральный банк данных уже началась."Параллельно с этим сейчас отрабатываем кандидатуры на роль уполномоченных по правам ребенка в этих областях… Есть кандидаты, уже было несколько дистанционный встреч. Также мы на связи с главами, консультируемся. Может это будут люди из этих территорий, а может, приезжие специалисты. И отрабатываем региональные законодательства по работе уполномоченного", - сказала Львова-Белова.

https://ria.ru/20221003/deti-1821221634.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мария львова-белова, запорожская область, россия, донецкая народная республика