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В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/lnr-1823605479.html
В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки - РИА Новости, 13.10.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за сутки до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:33
2022-10-13T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за сутки до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, две артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров, 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотника и два дота.
https://ria.ru/20221013/plan-1823567548.html
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:33 13.10.2022
 
В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных и шести БТР за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтожение позиций ВСУ бойцами МВД ЛНР в ходе спецоперации на Украине
Уничтожение позиций ВСУ бойцами МВД ЛНР в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтожение позиций ВСУ бойцами МВД ЛНР в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за сутки до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, две артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров, 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
В среду Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотника и два дота.
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05:41
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