https://ria.ru/20221013/lnr-1823605479.html

В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки - РИА Новости, 13.10.2022

В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки

Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за сутки до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:33

2022-10-13T10:33

2022-10-13T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816509907_0:302:3102:2047_1920x0_80_0_0_5f8b80eebbddd186b2b125a2da5a4edb.jpg

ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за сутки до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, две артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров, 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотника и два дота.

https://ria.ru/20221013/plan-1823567548.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика