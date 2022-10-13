https://ria.ru/20221013/lnr-1823605479.html
В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки - РИА Новости, 13.10.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за сутки до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:33
2022-10-13T10:33
2022-10-13T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за сутки до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, две артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров, 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотника и два дота.
https://ria.ru/20221013/plan-1823567548.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 55 украинских военных и шести БТР за сутки