https://ria.ru/20221013/lavrov-1823605610.html

Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров

Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров - РИА Новости, 13.10.2022

Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров

Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:33

2022-10-13T10:33

2022-10-13T11:54

россия

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает", - сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сергей лавров