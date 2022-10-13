https://ria.ru/20221013/lavrov-1823605610.html
Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров
Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров - РИА Новости, 13.10.2022
Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров
Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:33
2022-10-13T10:33
2022-10-13T11:54
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает", - сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров
Россия, В мире, Сергей Лавров
10:33 13.10.2022 (обновлено: 11:54 13.10.2022)
Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не отказывается от серьезных предложений провести переговоры