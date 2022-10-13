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Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров
Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров - РИА Новости, 13.10.2022
Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров
Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:33
2022-10-13T11:54
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает", - сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
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россия, в мире, сергей лавров
Россия, В мире, Сергей Лавров
10:33 13.10.2022 (обновлено: 11:54 13.10.2022)
 
Россия никогда не отказывается от предложений по переговорам, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не отказывается от серьезных предложений провести переговоры

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает", - сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
11 октября, 13:35Специальная военная операция на Украине
Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине
 
РоссияВ миреСергей Лавров
 
 
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