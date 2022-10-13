https://ria.ru/20221013/krematsiya-1823712793.html

Стоимость кремации во Франции может вырасти на 35 процентов

Стоимость кремации во Франции может вырасти на 35 процентов - РИА Новости, 13.10.2022

Стоимость кремации во Франции может вырасти на 35 процентов

Поставщики ритуальных услуг во Франции предупреждают, что стоимость кремации может вырасти на 35% из-за скачка цен на энергоресурсы, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:59

2022-10-13T13:59

2022-10-13T13:59

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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. Поставщики ритуальных услуг во Франции предупреждают, что стоимость кремации может вырасти на 35% из-за скачка цен на энергоресурсы, сообщил телеканал BFMTV."Согласно информации ресурса "Лучшие похоронные бюро" (MPF), стоимость газа, используемого при кремации, составляет от 15% до 25% от стоимости церемонии. В следующем году стоимость кремации может вырасти на 35% и составить в среднем 911 евро с учетом пересмотренных контрактов на поставки энергоресурсов", - сообщает телеканал.Сообщается, что традиционно кремация являлась более экономичной церемонией, чем похороны. Однако с ростом цен на газ ее стоимость увеличивается: в 2017-2022 годах средняя цена кремации находилась в диапазоне 605-675 евро.Отмечается, что крупные похоронные бюро, вероятнее всего, будут вынуждены поднять цены в связи с тем, что они имеют значительные контракты на поставки энергоресурсов и не попадают под субсидии правительства, в отличие от более мелких компаний.Как сообщил телеканалу президент Французской федерации кремации Фредерик Плезан, похоронным бюро необходимо договариваться с властями о снижении издержек, чтобы избежать ситуации, когда семьи будут не в состоянии оплатить церемонию.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823364398.html

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Варвара Скокшина

франция, украина, россия, в мире