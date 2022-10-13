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Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту - РИА Новости, 13.10.2022
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Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту
Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту - РИА Новости, 13.10.2022
Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту
Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник AngoSat-2 вышел на орбиту после пуска на ракете "Протон-М" с Байконура, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:14
2022-10-13T01:19
космос - риа наука
владимир тараров (посол россии в анголе)
ангола
россия
роскосмос
ркк "энергия"
исс имени решетнева
протон-м
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт — РИА Новости. Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник AngoSat-2 вышел на орбиту после пуска на ракете "Протон-М" с Байконура, сообщил "Роскосмос".Ракета стартовала с космодрома Байконур в 18.00. Через 10 минут она вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок ДМ-03 со спутником. Чтобы доставить аппарат на расчетную орбиту, "разгоннику" пришлось провести три включения своего маршевого двигателя.AngoSat-2 разместится на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров в точке 23 градуса восточной долготы. Аппарат массой около 1,7 тонны сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.Ангола сможет принять спутник в эксплуатацию после проведения всех необходимых технических и технологических процедур. Это произойдет примерно через три месяца после пуска.AngoSat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Спутник рассчитан на 15 лет работы.Накануне пуска министр телекоммуникаций, информационных технологий и по связям с общественностью Анголы Мариу Аугушту Да Силва Оливейра заявил журналистам, что AngoSat-2 свяжет качественной коммуникацией все уголки большой по территории Анголы.Как рассказал ранее в интервью РИА Новости посол России в Луанде Владимир Тараров, спутник позволит обеспечить не только гражданские, но и военные потребности, например, охрану границ. Также африканская страна сможет предоставлять телекоммуникационные услуги через AngoSat-2 соседним государствам. Для работы с аппаратом в Анголе построили центр управления полетами и контроля за спутниками.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание второго спутника изначально поручили предприятию, где построили первый аппарат — РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по согласованию с ангольской стороной эту работа передали в "ИСС имени Решетнева".
https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html
https://ria.ru/20221012/kosmos-1823295226.html
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космос - риа наука, владимир тараров (посол россии в анголе), ангола, россия, роскосмос, ркк "энергия", исс имени решетнева, протон-м, байконур (космодром)
Космос - РИА Наука, Владимир Тараров (посол России в Анголе), Ангола, Россия, Роскосмос, РКК "Энергия", ИСС имени Решетнева, Протон-М, Байконур (космодром)
01:14 13.10.2022 (обновлено: 01:19 13.10.2022)
 
Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту

"Роскосмос": спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПуск РН "Протон-М"
Пуск РН Протон-М - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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Пуск РН "Протон-М". Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт — РИА Новости. Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник AngoSat-2 вышел на орбиту после пуска на ракете "Протон-М" с Байконура, сообщил "Роскосмос".

"AngoSat-2 прибыл в место космического назначения. Ночью 13 октября ангольский спутник AngoSat-2, созданный предприятием Роскосмоса, выведен на заданную орбиту", — заявили в госкорпорации.

Ракета стартовала с космодрома Байконур в 18.00. Через 10 минут она вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок ДМ-03 со спутником. Чтобы доставить аппарат на расчетную орбиту, "разгоннику" пришлось провести три включения своего маршевого двигателя.
AngoSat-2 разместится на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров в точке 23 градуса восточной долготы. Аппарат массой около 1,7 тонны сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.
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Ангола сможет принять спутник в эксплуатацию после проведения всех необходимых технических и технологических процедур. Это произойдет примерно через три месяца после пуска.
AngoSat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Спутник рассчитан на 15 лет работы.
Накануне пуска министр телекоммуникаций, информационных технологий и по связям с общественностью Анголы Мариу Аугушту Да Силва Оливейра заявил журналистам, что AngoSat-2 свяжет качественной коммуникацией все уголки большой по территории Анголы.
Как рассказал ранее в интервью РИА Новости посол России в Луанде Владимир Тараров, спутник позволит обеспечить не только гражданские, но и военные потребности, например, охрану границ. Также африканская страна сможет предоставлять телекоммуникационные услуги через AngoSat-2 соседним государствам. Для работы с аппаратом в Анголе построили центр управления полетами и контроля за спутниками.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание второго спутника изначально поручили предприятию, где построили первый аппарат — РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по согласованию с ангольской стороной эту работа передали в "ИСС имени Решетнева".
Министр связи Анголы Мариу Оливейра
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Космос - РИА НаукаВладимир Тараров (посол России в Анголе)АнголаРоссияРоскосмосРКК "Энергия"ИСС имени РешетневаПротон-МБайконур (космодром)
 
 
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