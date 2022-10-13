01:14 13.10.2022 (обновлено: 01:19 13.10.2022)
Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту
"Роскосмос": спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту
Пуск РН "Протон-М". Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт — РИА Новости. Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник AngoSat-2 вышел на орбиту после пуска на ракете "Протон-М" с Байконура, сообщил "Роскосмос".
"AngoSat-2 прибыл в место космического назначения. Ночью 13 октября ангольский спутник AngoSat-2, созданный предприятием Роскосмоса, выведен на заданную орбиту", — заявили в госкорпорации.
Ракета стартовала с космодрома Байконур в 18.00. Через 10 минут она вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок ДМ-03 со спутником. Чтобы доставить аппарат на расчетную орбиту, "разгоннику" пришлось провести три включения своего маршевого двигателя.
AngoSat-2 разместится на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров в точке 23 градуса восточной долготы. Аппарат массой около 1,7 тонны сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.
Ангола сможет принять спутник в эксплуатацию после проведения всех необходимых технических и технологических процедур. Это произойдет примерно через три месяца после пуска.
AngoSat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Спутник рассчитан на 15 лет работы.
Накануне пуска министр телекоммуникаций, информационных технологий и по связям с общественностью Анголы Мариу Аугушту Да Силва Оливейра заявил журналистам, что AngoSat-2 свяжет качественной коммуникацией все уголки большой по территории Анголы.
Как рассказал ранее в интервью РИА Новости посол России в Луанде Владимир Тараров, спутник позволит обеспечить не только гражданские, но и военные потребности, например, охрану границ. Также африканская страна сможет предоставлять телекоммуникационные услуги через AngoSat-2 соседним государствам. Для работы с аппаратом в Анголе построили центр управления полетами и контроля за спутниками.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание второго спутника изначально поручили предприятию, где построили первый аппарат — РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по согласованию с ангольской стороной эту работа передали в "ИСС имени Решетнева".