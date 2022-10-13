https://ria.ru/20221013/kosmos-1823556888.html

Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту

Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту - РИА Новости, 13.10.2022

Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту

Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник AngoSat-2 вышел на орбиту после пуска на ракете "Протон-М" с Байконура, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T01:14

2022-10-13T01:14

2022-10-13T01:19

космос - риа наука

владимир тараров (посол россии в анголе)

ангола

россия

роскосмос

ркк "энергия"

исс имени решетнева

протон-м

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт — РИА Новости. Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник AngoSat-2 вышел на орбиту после пуска на ракете "Протон-М" с Байконура, сообщил "Роскосмос".Ракета стартовала с космодрома Байконур в 18.00. Через 10 минут она вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок ДМ-03 со спутником. Чтобы доставить аппарат на расчетную орбиту, "разгоннику" пришлось провести три включения своего маршевого двигателя.AngoSat-2 разместится на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров в точке 23 градуса восточной долготы. Аппарат массой около 1,7 тонны сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.Ангола сможет принять спутник в эксплуатацию после проведения всех необходимых технических и технологических процедур. Это произойдет примерно через три месяца после пуска.AngoSat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Спутник рассчитан на 15 лет работы.Накануне пуска министр телекоммуникаций, информационных технологий и по связям с общественностью Анголы Мариу Аугушту Да Силва Оливейра заявил журналистам, что AngoSat-2 свяжет качественной коммуникацией все уголки большой по территории Анголы.Как рассказал ранее в интервью РИА Новости посол России в Луанде Владимир Тараров, спутник позволит обеспечить не только гражданские, но и военные потребности, например, охрану границ. Также африканская страна сможет предоставлять телекоммуникационные услуги через AngoSat-2 соседним государствам. Для работы с аппаратом в Анголе построили центр управления полетами и контроля за спутниками.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание второго спутника изначально поручили предприятию, где построили первый аппарат — РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по согласованию с ангольской стороной эту работа передали в "ИСС имени Решетнева".

https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html

https://ria.ru/20221012/kosmos-1823295226.html

ангола

россия

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космос - риа наука, владимир тараров (посол россии в анголе), ангола, россия, роскосмос, ркк "энергия", исс имени решетнева, протон-м, байконур (космодром)