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Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах - РИА Новости, 13.10.2022
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Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах
Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах - РИА Новости, 13.10.2022
Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах
Ковидные меры безопасности в отношении президента РФ Владимира Путина не сняты, хотя на форумах приходится идти на риск и снижать дистанцию, но меры... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:19
2022-10-13T16:02
распространение коронавируса
владимир путин
политика
здоровье - общество
дмитрий песков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Ковидные меры безопасности в отношении президента РФ Владимира Путина не сняты, хотя на форумах приходится идти на риск и снижать дистанцию, но меры предосторожности есть, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно что на таких многосторонних форумах приходится, скажем так, повышать рискованность и сужать дистанцию, это необходимо просто для работы. Мы здесь очень внимательно проверяемся, мы все сдаем тесты, в том числе главы государств. Поэтому все-таки меры предосторожности имеют место быть", - сказал Песков.
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владимир путин, политика, здоровье - общество, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Владимир Путин, Политика, Здоровье - Общество, Дмитрий Песков, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
15:19 13.10.2022 (обновлено: 16:02 13.10.2022)
 
Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах

Песков заявил, что на форумах для защиты Путина по-прежнему принимаются меры по COVID-19

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Ковидные меры безопасности в отношении президента РФ Владимира Путина не сняты, хотя на форумах приходится идти на риск и снижать дистанцию, но меры предосторожности есть, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно что на таких многосторонних форумах приходится, скажем так, повышать рискованность и сужать дистанцию, это необходимо просто для работы. Мы здесь очень внимательно проверяемся, мы все сдаем тесты, в том числе главы государств. Поэтому все-таки меры предосторожности имеют место быть", - сказал Песков.
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Распространение коронавирусаВладимир ПутинПолитикаЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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