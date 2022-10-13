https://ria.ru/20221013/koronavirus-1823748649.html
Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах
Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах - РИА Новости, 13.10.2022
Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах
Ковидные меры безопасности в отношении президента РФ Владимира Путина не сняты, хотя на форумах приходится идти на риск и снижать дистанцию, но меры... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:19
2022-10-13T15:19
2022-10-13T16:02
распространение коронавируса
владимир путин
политика
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Ковидные меры безопасности в отношении президента РФ Владимира Путина не сняты, хотя на форумах приходится идти на риск и снижать дистанцию, но меры предосторожности есть, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно что на таких многосторонних форумах приходится, скажем так, повышать рискованность и сужать дистанцию, это необходимо просто для работы. Мы здесь очень внимательно проверяемся, мы все сдаем тесты, в том числе главы государств. Поэтому все-таки меры предосторожности имеют место быть", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Владимир Путин, Политика, Здоровье - Общество, Дмитрий Песков, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
15:19 13.10.2022 (обновлено: 16:02 13.10.2022)
Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах
Песков заявил, что на форумах для защиты Путина по-прежнему принимаются меры по COVID-19