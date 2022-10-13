https://ria.ru/20221013/koronavirus-1823748649.html

Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах

Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах - РИА Новости, 13.10.2022

Песков заявил о сохранении ковидных мер безопасности на форумах

Ковидные меры безопасности в отношении президента РФ Владимира Путина не сняты, хотя на форумах приходится идти на риск и снижать дистанцию, но меры... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:19

2022-10-13T15:19

2022-10-13T16:02

распространение коронавируса

владимир путин

политика

здоровье - общество

дмитрий песков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823676910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf208c655dca0f9a0e9d1c8c4393493.jpg

АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Ковидные меры безопасности в отношении президента РФ Владимира Путина не сняты, хотя на форумах приходится идти на риск и снижать дистанцию, но меры предосторожности есть, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно что на таких многосторонних форумах приходится, скажем так, повышать рискованность и сужать дистанцию, это необходимо просто для работы. Мы здесь очень внимательно проверяемся, мы все сдаем тесты, в том числе главы государств. Поэтому все-таки меры предосторожности имеют место быть", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220701/maski-1799521487.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, здоровье - общество, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19