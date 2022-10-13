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Народная милиция ДНР намерена организовать производство коптеров - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/koptery-1823625797.html
Народная милиция ДНР намерена организовать производство коптеров
Народная милиция ДНР намерена организовать производство коптеров - РИА Новости, 13.10.2022
Народная милиция ДНР намерена организовать производство коптеров
В девятом полку Народной милиции ДНР собираются организовать производство коптеров, сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА указанного... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:18
2022-10-13T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. В девятом полку Народной милиции ДНР собираются организовать производство коптеров, сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА указанного подразделения с позывным "Тарик"."У противника коптеров огромное количество, причем это, как и у нас, китайские... Но уже встречаем много самоделок - на днях сбивали (такой аппарат) кустарного, но неплохого качества. Пытаемся сейчас наладить и у себя такое производство... Есть перспективы и обогнать противника в этом плане", - сказал собеседник агентства.Накануне первая группа военнослужащих 9-го полка Народной милиции ДНР приступила к обучению по воинской специальности "оператор беспилотного летательного аппарата". Группа была сформирована из мобилизованных новобранцев и военнослужащих этого полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым."Тарик" отметил, что специальность оператора коптера в нынешних условиях трудно переоценить. "В современной армии, в современной войне специализация коптерщика вышла на первый план. Сейчас очень мало войны стрелковой - идет война дронов: это и разведка, и дроны-камикадзе, и артиллерия", - сказал он.По словам военного специалиста, благодаря обучению во вверенном ему коллективе получается повысить эффективность работы операторов БПЛА и увеличить срок службы каждого отдельного аппарата. "Понятно, что дроны - расходный материал: мы сажаем "птички" противника, противник сажает, уводит, сбивает наши. Но, когда оператор знает, как действовать в определенной ситуации, выживаемость и полезность "птички" в разы возрастает - это уже не один, два или три полета. Хороший оператор может сохранить "птицу" надолго, и она будет приносить пользу", - сказал "Тарик".
https://ria.ru/20220927/kvadrokopter-1819744051.html
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в мире, технологии, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
11:18 13.10.2022 (обновлено: 11:19 13.10.2022)
 
Народная милиция ДНР намерена организовать производство коптеров

Девятый полк НМ ДНР объявил о намерении организовать производство коптеров

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает коптер
Военнослужащий ВС РФ запускает коптер - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ запускает коптер. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. В девятом полку Народной милиции ДНР собираются организовать производство коптеров, сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА указанного подразделения с позывным "Тарик".
"У противника коптеров огромное количество, причем это, как и у нас, китайские... Но уже встречаем много самоделок - на днях сбивали (такой аппарат) кустарного, но неплохого качества. Пытаемся сейчас наладить и у себя такое производство... Есть перспективы и обогнать противника в этом плане", - сказал собеседник агентства.
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Накануне первая группа военнослужащих 9-го полка Народной милиции ДНР приступила к обучению по воинской специальности "оператор беспилотного летательного аппарата". Группа была сформирована из мобилизованных новобранцев и военнослужащих этого полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.
"Тарик" отметил, что специальность оператора коптера в нынешних условиях трудно переоценить. "В современной армии, в современной войне специализация коптерщика вышла на первый план. Сейчас очень мало войны стрелковой - идет война дронов: это и разведка, и дроны-камикадзе, и артиллерия", - сказал он.
По словам военного специалиста, благодаря обучению во вверенном ему коллективе получается повысить эффективность работы операторов БПЛА и увеличить срок службы каждого отдельного аппарата. "Понятно, что дроны - расходный материал: мы сажаем "птички" противника, противник сажает, уводит, сбивает наши. Но, когда оператор знает, как действовать в определенной ситуации, выживаемость и полезность "птички" в разы возрастает - это уже не один, два или три полета. Хороший оператор может сохранить "птицу" надолго, и она будет приносить пользу", - сказал "Тарик".
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