https://ria.ru/20221013/koptery-1823625797.html

Народная милиция ДНР намерена организовать производство коптеров

Народная милиция ДНР намерена организовать производство коптеров - РИА Новости, 13.10.2022

Народная милиция ДНР намерена организовать производство коптеров

В девятом полку Народной милиции ДНР собираются организовать производство коптеров, сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА указанного... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:18

2022-10-13T11:18

2022-10-13T11:19

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. В девятом полку Народной милиции ДНР собираются организовать производство коптеров, сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА указанного подразделения с позывным "Тарик"."У противника коптеров огромное количество, причем это, как и у нас, китайские... Но уже встречаем много самоделок - на днях сбивали (такой аппарат) кустарного, но неплохого качества. Пытаемся сейчас наладить и у себя такое производство... Есть перспективы и обогнать противника в этом плане", - сказал собеседник агентства.Накануне первая группа военнослужащих 9-го полка Народной милиции ДНР приступила к обучению по воинской специальности "оператор беспилотного летательного аппарата". Группа была сформирована из мобилизованных новобранцев и военнослужащих этого полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым."Тарик" отметил, что специальность оператора коптера в нынешних условиях трудно переоценить. "В современной армии, в современной войне специализация коптерщика вышла на первый план. Сейчас очень мало войны стрелковой - идет война дронов: это и разведка, и дроны-камикадзе, и артиллерия", - сказал он.По словам военного специалиста, благодаря обучению во вверенном ему коллективе получается повысить эффективность работы операторов БПЛА и увеличить срок службы каждого отдельного аппарата. "Понятно, что дроны - расходный материал: мы сажаем "птички" противника, противник сажает, уводит, сбивает наши. Но, когда оператор знает, как действовать в определенной ситуации, выживаемость и полезность "птички" в разы возрастает - это уже не один, два или три полета. Хороший оператор может сохранить "птицу" надолго, и она будет приносить пользу", - сказал "Тарик".

https://ria.ru/20220927/kvadrokopter-1819744051.html

https://ria.ru/20220819/dron-1810660114.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия