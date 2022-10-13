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Жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг - РИА Новости, 13.10.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20221013/knigi-1823700966.html
Жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг
Жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг - РИА Новости, 13.10.2022
Жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг
Жители Ростова-на-Дону передали для библиотек Запорожской области более 1,5 тысячи экземпляров книг, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:34
2022-10-13T13:34
ростовская область
алексей логвиненко
донецкая народная республика
запорожская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт – РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону передали для библиотек Запорожской области более 1,5 тысячи экземпляров книг, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко."Наши библиотеки проводят акцию по сбору книг для библиотек Запорожской области. Так, неравнодушные ростовчане передали уже более 1,5 тысячи экземпляров художественных и научно-образовательных книг, детской литературы, сказок, русской классики и собраний советских писателей", - написал он в Telegram.Глава горадминистрации добавил, что акция по сбору книг будет продолжаться. Принять участие в ней может каждый желающий. Для этого необходимо принести книги в любую библиотеку города.В преддверии нового учебного года детские и школьные библиотеки Донецкой Народной Республики также получили более 10 тысяч книг и пособий, собранных жителями Ростовской области и активистами.Также в регионе на систематической основе продолжается сбор гуманитарной помощи для регионов Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С начала спецоперации туда направлены уже несколько сотен тонн гуманитарных грузов, включая предметы первой необходимости.
https://ria.ru/20221011/stroitelstvo-1823069227.html
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алексей логвиненко, донецкая народная республика, запорожская область, ростов-на-дону
Ростовская область , Алексей Логвиненко, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Ростов-на-Дону
13:34 13.10.2022
 
Жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг

Логвиненко: жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт – РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону передали для библиотек Запорожской области более 1,5 тысячи экземпляров книг, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
"Наши библиотеки проводят акцию по сбору книг для библиотек Запорожской области. Так, неравнодушные ростовчане передали уже более 1,5 тысячи экземпляров художественных и научно-образовательных книг, детской литературы, сказок, русской классики и собраний советских писателей", - написал он в Telegram.
Глава горадминистрации добавил, что акция по сбору книг будет продолжаться. Принять участие в ней может каждый желающий. Для этого необходимо принести книги в любую библиотеку города.
В преддверии нового учебного года детские и школьные библиотеки Донецкой Народной Республики также получили более 10 тысяч книг и пособий, собранных жителями Ростовской области и активистами.
Также в регионе на систематической основе продолжается сбор гуманитарной помощи для регионов Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С начала спецоперации туда направлены уже несколько сотен тонн гуманитарных грузов, включая предметы первой необходимости.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 12:43Ростовская область
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот
 
Ростовская областьАлексей ЛогвиненкоДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРостов-на-Дону
 
 
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