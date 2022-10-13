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Жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг
Жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг - РИА Новости, 13.10.2022
Жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг
Жители Ростова-на-Дону передали для библиотек Запорожской области более 1,5 тысячи экземпляров книг, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:34
2022-10-13T13:34
2022-10-13T13:34
ростовская область
алексей логвиненко
донецкая народная республика
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт – РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону передали для библиотек Запорожской области более 1,5 тысячи экземпляров книг, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко."Наши библиотеки проводят акцию по сбору книг для библиотек Запорожской области. Так, неравнодушные ростовчане передали уже более 1,5 тысячи экземпляров художественных и научно-образовательных книг, детской литературы, сказок, русской классики и собраний советских писателей", - написал он в Telegram.Глава горадминистрации добавил, что акция по сбору книг будет продолжаться. Принять участие в ней может каждый желающий. Для этого необходимо принести книги в любую библиотеку города.В преддверии нового учебного года детские и школьные библиотеки Донецкой Народной Республики также получили более 10 тысяч книг и пособий, собранных жителями Ростовской области и активистами.Также в регионе на систематической основе продолжается сбор гуманитарной помощи для регионов Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С начала спецоперации туда направлены уже несколько сотен тонн гуманитарных грузов, включая предметы первой необходимости.
https://ria.ru/20221011/stroitelstvo-1823069227.html
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алексей логвиненко, донецкая народная республика, запорожская область, ростов-на-дону
Ростовская область , Алексей Логвиненко, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Ростов-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг
Логвиненко: жители Ростова-на-Дону передали Запорожской области более 1500 книг