https://ria.ru/20221013/kirgiziya-1823588756.html
Глава Киргизии призвал страны СВМДА обеспечить безопасность региона
Глава Киргизии призвал страны СВМДА обеспечить безопасность региона - РИА Новости, 13.10.2022
Глава Киргизии призвал страны СВМДА обеспечить безопасность региона
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) сосредоточиться на обеспечении безопасности региона и РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:23
2022-10-13T09:23
2022-10-13T09:23
садыр жапаров
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) сосредоточиться на обеспечении безопасности региона и реализации крупных инфраструктурных проектов."Считаю, что проблемы обеспечения безопасности в регионе, вопросы содействия восстановлению Афганистана, реализации крупных региональных инфраструктурных проектов в различных сферах жизнедеятельности стран должны оставаться приоритетными задачами в рамках нашей площадки", - заявил глава государства в четверг на саммите СВМДА в Астане.По его словам, в регионе сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, которые проявляются в новых гибридных формах. Президент Киргизии отметил, что "мировая экономика, не успевшая еще полностью оправиться от влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новые шоки из-за международной напряженности".По мнению Жапарова, в этом процессе "целесообразен глубокий анализ эффективности деятельности региональных организаций и структур в части, касающейся реализации уставных целей и задач, а также договоренностей, достигнутых на высшем уровне"."Это касается и СВМДА, процесс совершенствования которой должен сопровождаться действиями и мерами, основанными на анализе и прогнозах развития региона, его потребностей и проблем. В этом плане особая роль отводится Форуму аналитических центров, который является постоянным органом СВМДА, объединяющим ведущие аналитические и научно-исследовательские центры государств-членов", - уточнил он.Также в своей речи лидер Киргизии призвал усилить совместную работу по борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/afganistan-1823583251.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221010/ucheniya-1822969369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садыр жапаров, киргизия, афганистан, астана, в мире
Садыр Жапаров, Киргизия, Афганистан, Астана, В мире
Глава Киргизии призвал страны СВМДА обеспечить безопасность региона
Глава Киргизии Жапаров призвал страны СВМДА сосредоточиться на безопасности региона
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) сосредоточиться на обеспечении безопасности региона и реализации крупных инфраструктурных проектов.
"Считаю, что проблемы обеспечения безопасности в регионе, вопросы содействия восстановлению Афганистана
, реализации крупных региональных инфраструктурных проектов в различных сферах жизнедеятельности стран должны оставаться приоритетными задачами в рамках нашей площадки", - заявил глава государства в четверг на саммите СВМДА в Астане
.
По его словам, в регионе сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, которые проявляются в новых гибридных формах. Президент Киргизии отметил, что "мировая экономика, не успевшая еще полностью оправиться от влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новые шоки из-за международной напряженности".
"К сожалению, существующие авторитетные региональные организации не в полной мере стараются реализовать имеющиеся возможности и механизмы для упреждения конфликтов, напрямую влияющих на стабильность в регионе. Проблемы безопасности в глобальном мире вновь призывают нас к созданию и углублению доверительного сотрудничества в обеспечении комплексной и устойчивой системы безопасности и стабильности на двустороннем и многостороннем уровнях между государствами региона", - подчеркнул он.
По мнению Жапарова, в этом процессе "целесообразен глубокий анализ эффективности деятельности региональных организаций и структур в части, касающейся реализации уставных целей и задач, а также договоренностей, достигнутых на высшем уровне".
"Это касается и СВМДА, процесс совершенствования которой должен сопровождаться действиями и мерами, основанными на анализе и прогнозах развития региона, его потребностей и проблем. В этом плане особая роль отводится Форуму аналитических центров, который является постоянным органом СВМДА, объединяющим ведущие аналитические и научно-исследовательские центры государств-членов", - уточнил он.
Также в своей речи лидер Киргизии призвал усилить совместную работу по борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.