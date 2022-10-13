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Глава Киргизии призвал страны СВМДА обеспечить безопасность региона

Глава Киргизии призвал страны СВМДА обеспечить безопасность региона - РИА Новости, 13.10.2022

Глава Киргизии призвал страны СВМДА обеспечить безопасность региона

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) сосредоточиться на обеспечении безопасности региона и РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:23

2022-10-13T09:23

2022-10-13T09:23

садыр жапаров

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) сосредоточиться на обеспечении безопасности региона и реализации крупных инфраструктурных проектов."Считаю, что проблемы обеспечения безопасности в регионе, вопросы содействия восстановлению Афганистана, реализации крупных региональных инфраструктурных проектов в различных сферах жизнедеятельности стран должны оставаться приоритетными задачами в рамках нашей площадки", - заявил глава государства в четверг на саммите СВМДА в Астане.По его словам, в регионе сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, которые проявляются в новых гибридных формах. Президент Киргизии отметил, что "мировая экономика, не успевшая еще полностью оправиться от влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новые шоки из-за международной напряженности".По мнению Жапарова, в этом процессе "целесообразен глубокий анализ эффективности деятельности региональных организаций и структур в части, касающейся реализации уставных целей и задач, а также договоренностей, достигнутых на высшем уровне"."Это касается и СВМДА, процесс совершенствования которой должен сопровождаться действиями и мерами, основанными на анализе и прогнозах развития региона, его потребностей и проблем. В этом плане особая роль отводится Форуму аналитических центров, который является постоянным органом СВМДА, объединяющим ведущие аналитические и научно-исследовательские центры государств-членов", - уточнил он.Также в своей речи лидер Киргизии призвал усилить совместную работу по борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/afganistan-1823583251.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/ucheniya-1822969369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

садыр жапаров, киргизия, афганистан, астана, в мире