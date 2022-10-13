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Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным - РИА Новости, 13.10.2022
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Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным
Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным - РИА Новости, 13.10.2022
Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным
Киберсдерживание России, заявленное как цель внешней политики США, - это дело бесперспективное, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:40
2022-10-13T18:40
в мире
андрей крутских
россия
сша
технологии
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Киберсдерживание России, заявленное как цель внешней политики США, - это дело бесперспективное, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."Выдержки воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов страны и оказать киберпомощь нашим партнерам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221013/kiberagressiya-1823826538.html
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в мире, андрей крутских, россия, сша, технологии
В мире, Андрей Крутских, Россия, США, Технологии
18:40 13.10.2022
 
Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным

Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным делом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента России по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Специальный представитель президента России по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента России по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Киберсдерживание России, заявленное как цель внешней политики США, - это дело бесперспективное, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Недавно их утвержденный конгрессом главный госдеповский переговорщик по проблемам цифровой политики на днях публично провозгласил, что в качестве цели внешней политики США является киберсдерживание России, понятие можно понимать и до упредительных ударов. Естественно, это дело бесперспективное" - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".
"Выдержки воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов страны и оказать киберпомощь нашим партнерам", - подчеркнул он.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
18:32
Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности
 
В миреАндрей КрутскихРоссияСШАТехнологии
 
 
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