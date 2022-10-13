https://ria.ru/20221013/kibersderzhivanie-1823829096.html

Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным

Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным - РИА Новости, 13.10.2022

Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным

Киберсдерживание России, заявленное как цель внешней политики США, - это дело бесперспективное, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:40

2022-10-13T18:40

2022-10-13T18:40

в мире

андрей крутских

россия

сша

технологии

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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Киберсдерживание России, заявленное как цель внешней политики США, - это дело бесперспективное, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."Выдержки воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов страны и оказать киберпомощь нашим партнерам", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221013/kiberagressiya-1823826538.html

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в мире, андрей крутских, россия, сша, технологии