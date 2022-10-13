Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным
Крутских назвал киберсдерживание России со стороны США бесперспективным делом
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента России по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Специальный представитель президента России по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Киберсдерживание России, заявленное как цель внешней политики США, - это дело бесперспективное, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Недавно их утвержденный конгрессом главный госдеповский переговорщик по проблемам цифровой политики на днях публично провозгласил, что в качестве цели внешней политики США является киберсдерживание России, понятие можно понимать и до упредительных ударов. Естественно, это дело бесперспективное" - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".
"Выдержки воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов страны и оказать киберпомощь нашим партнерам", - подчеркнул он.