https://ria.ru/20221013/kiberbezopasnost-1823653456.html

США саботируют переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских

США саботируют переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских - РИА Новости, 13.10.2022

США саботируют переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских

США саботируют переговоры по кибербезопасности с Россией, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:18

2022-10-13T12:18

2022-10-13T18:29

сша

россия

андрей крутских

америка

оон

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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. США саботируют переговоры по кибербезопасности с Россией, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."Нашим ответственным переговорщикам американцы перестали давать визы не для въезда в Америку - для въезда в ООН, где ведутся все эти переговоры. Таким образом саботируются просто переговоры в этой сфере и переговоры по вопросам международной безопасности в целом".Крутских также отметил, что переговоры с РФ по кибербезопасности Вашингтону не нужны, уступок они получить не могут."Переговоры Вашингтону не нужны, с нами он уступок получить не может. И это продемонстрировали блестящие переговоры которые были проведены по линии Кремль - Белый дом, которые возглавлял заместитель секретаря Совета безопасности Храмов. Диктат с нами не проходит ", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, говорил Храмов в интервью "Российской газете" в апреле нынешнего года. По его словам, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале нынешнего года в Белый дом были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от деструктивного воздействия на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Перед этим в рамках работы совместной группы "Кремль - Белый дом" под эгидой Совбеза РФ и Совета нацбезопасности США стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран, отмечал Храмов.

https://ria.ru/20221012/otsenka-1823537457.html

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сша, россия, андрей крутских, америка, оон