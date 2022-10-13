https://ria.ru/20221013/kiberbezopasnost-1823653456.html
США саботируют переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских
США саботируют переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских - РИА Новости, 13.10.2022
США саботируют переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских
США саботируют переговоры по кибербезопасности с Россией, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:18
2022-10-13T12:18
2022-10-13T18:29
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андрей крутских
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. США саботируют переговоры по кибербезопасности с Россией, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."Нашим ответственным переговорщикам американцы перестали давать визы не для въезда в Америку - для въезда в ООН, где ведутся все эти переговоры. Таким образом саботируются просто переговоры в этой сфере и переговоры по вопросам международной безопасности в целом".Крутских также отметил, что переговоры с РФ по кибербезопасности Вашингтону не нужны, уступок они получить не могут."Переговоры Вашингтону не нужны, с нами он уступок получить не может. И это продемонстрировали блестящие переговоры которые были проведены по линии Кремль - Белый дом, которые возглавлял заместитель секретаря Совета безопасности Храмов. Диктат с нами не проходит ", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, говорил Храмов в интервью "Российской газете" в апреле нынешнего года. По его словам, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале нынешнего года в Белый дом были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от деструктивного воздействия на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Перед этим в рамках работы совместной группы "Кремль - Белый дом" под эгидой Совбеза РФ и Совета нацбезопасности США стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран, отмечал Храмов.
https://ria.ru/20221012/otsenka-1823537457.html
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сша, россия, андрей крутских, америка, оон
США, Россия, Андрей Крутских, Америка, ООН
12:18 13.10.2022 (обновлено: 18:29 13.10.2022)
США саботируют переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских
Крутских заявил, что США саботируют переговоры с Россией в сфере кибербезопасности
СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. США саботируют переговоры по кибербезопасности с Россией, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Нашим ответственным переговорщикам американцы перестали давать визы не для въезда в Америку
- для въезда в ООН
, где ведутся все эти переговоры. Таким образом саботируются просто переговоры в этой сфере и переговоры по вопросам международной безопасности в целом".
Крутских также отметил, что переговоры с РФ по кибербезопасности Вашингтону
не нужны, уступок они получить не могут.
"Переговоры Вашингтону не нужны, с нами он уступок получить не может. И это продемонстрировали блестящие переговоры которые были проведены по линии Кремль - Белый дом, которые возглавлял заместитель секретаря Совета безопасности Храмов. Диктат с нами не проходит ", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".
США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, говорил Храмов в интервью "Российской газете" в апреле нынешнего года. По его словам, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале нынешнего года в Белый дом были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от деструктивного воздействия на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Перед этим в рамках работы совместной группы "Кремль - Белый дом" под эгидой Совбеза РФ и Совета нацбезопасности США стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран, отмечал Храмов.