https://ria.ru/20221013/kiberagressiya-1823826538.html
Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности
Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности - РИА Новости, 13.10.2022
Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности
Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:32
2022-10-13T18:32
2022-10-13T18:32
сша
россия
андрей крутских
кибербезопасность
безопасность
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."Сейчас кибербеспредел, правовой беспредел, это та ситуация, которая есть. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии не существует, и этим американцы и их западные партнеры активно пользуются", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, андрей крутских, кибербезопасность, безопасность
США, Россия, Андрей Крутских, Кибербезопасность, Безопасность
Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности
Крутских: США пользуются отсутствием международного права для сдерживания киберагрессии
СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Сейчас кибербеспредел, правовой беспредел, это та ситуация, которая есть. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии не существует, и этим американцы и их западные партнеры активно пользуются", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".