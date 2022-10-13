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Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности - РИА Новости, 13.10.2022
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Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности
Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности - РИА Новости, 13.10.2022
Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности
Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:32
2022-10-13T18:32
сша
россия
андрей крутских
кибербезопасность
безопасность
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."Сейчас кибербеспредел, правовой беспредел, это та ситуация, которая есть. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии не существует, и этим американцы и их западные партнеры активно пользуются", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".
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сша, россия, андрей крутских, кибербезопасность, безопасность
США, Россия, Андрей Крутских, Кибербезопасность, Безопасность
18:32 13.10.2022
 
Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности

Крутских: США пользуются отсутствием международного права для сдерживания киберагрессии

© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Fotolia / Tomasz Zajda
Хакер за компьютером. Архивное фото
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Сейчас кибербеспредел, правовой беспредел, это та ситуация, которая есть. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии не существует, и этим американцы и их западные партнеры активно пользуются", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:14
Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ
 
СШАРоссияАндрей КрутскихКибербезопасностьБезопасность
 
 
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