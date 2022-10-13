https://ria.ru/20221013/kiberagressiya-1823826538.html

Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности

Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности - РИА Новости, 13.10.2022

Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности

Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:32

2022-10-13T18:32

2022-10-13T18:32

сша

россия

андрей крутских

кибербезопасность

безопасность

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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."Сейчас кибербеспредел, правовой беспредел, это та ситуация, которая есть. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии не существует, и этим американцы и их западные партнеры активно пользуются", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".

https://ria.ru/20221010/khakery-1822934714.html

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Владимир Лаврентьев

сша, россия, андрей крутских, кибербезопасность, безопасность