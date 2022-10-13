https://ria.ru/20221013/khlopok-1823762724.html
Более 80% урожая хлопка в Синьцзяне будет убрано при помощи сельхозмашин
Более 80% урожая хлопка в Синьцзяне будет убрано при помощи сельхозмашин - РИА Новости, 13.10.2022
Более 80% урожая хлопка в Синьцзяне будет убрано при помощи сельхозмашин
Период масштабной уборки нового урожая хлопка начался в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай). Как ожидается, в этом году более 80%... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:57
2022-10-13T15:57
2022-10-13T15:57
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синьцзян-уйгурский автономный район
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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Период масштабной уборки нового урожая хлопка начался в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай). Как ожидается, в этом году более 80% уборочных работ будет выполнено машинами. По данным регионального управления сельского хозяйства и сельских дел, в настоящее время на уборке урожая в Синьцзяне задействовано более 7 тысяч единиц хлопкоуборочной техники.Общий урожай хлопка в автономном районе в этом году лучше, чем в прошлом, а технологический уровень хлопководства значительно повысился, сообщили в ведомстве.Хлопковая и текстильная промышленность является одной из основополагающих отраслей в Синьцзяне. В 2021 году объем местного производства хлопка достиг 5,13 миллиона тонн, составив 89,5% от общего объема производства этой культуры в Китае.
https://ria.ru/20221013/kultura-1823678652.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, синьцзян-уйгурский автономный район
Россия-Китай: Главное, Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район