https://ria.ru/20221013/kherson-1823685846.html

Минобороны показало видео уничтожения украинской техники под Херсоном

Минобороны показало видео уничтожения украинской техники под Херсоном - РИА Новости, 13.10.2022

Минобороны показало видео уничтожения украинской техники под Херсоном

Российские десантники сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны, показав снятые с дрона кадры уничтожения украинской... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:06

2022-10-13T13:06

2022-10-13T14:12

россия

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

в мире

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Российские десантники сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны, показав снятые с дрона кадры уничтожения украинской бронетехники и боевиков"Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике", - рассказали в ведомстве.На видео, в частности, видно, как передвигающийся по полю американский БТР M113 с группой боевиков ВСУ получает попадание в борт из ПТРК. После удара машина останавливается, с нее падают люди. Часть украинских военнослужащих ранены и не могут подняться с земли. Затем следует второй удар по БТР с другого направления.На кадрах также показан танк ВСУ, оснащенный противоминными тралами. Машина маневрирует вдоль лесопосадок и пытается вести огонь по российским войскам. Силы ВДВ подбивают танк, внутри него начинается сильный пожар. Затем в боевой машине детонирует боекомплект, выбрасывая в воздух характерные огненные "капли".Как уточнили в министерстве, силы ВДВ уничтожили в бою четыре танка, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских военных.В начале октября силы киевского режима начали контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, их продвижение остановили. Украинские солдаты попали в огневые мешки и несут значительные потери.Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/minoborony-1823400329.html

https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823401719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире