21:53 13.10.2022 (обновлено: 22:09 13.10.2022)
В Харькове сообщили об отсутствии света в некоторых районах после взрывов
В Харькове сообщили о взрывах и перебоях со светом в отдельных районах
© Depositphotos / Alpha16ЛЭП в Харькове
© Depositphotos / Alpha16
ЛЭП в Харькове . Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. После взрывов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением, сообщает издание "Страна" со ссылкой на Харьковоблэнерго.
Ранее украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Харькове.
"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении, которое приводится в Telegram-канале издания.
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.