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В Харькове сообщили об отсутствии света в некоторых районах после взрывов - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/kharkov-1823863947.html
В Харькове сообщили об отсутствии света в некоторых районах после взрывов
В Харькове сообщили об отсутствии света в некоторых районах после взрывов - РИА Новости, 13.10.2022
В Харькове сообщили об отсутствии света в некоторых районах после взрывов
После взрывов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением, сообщает издание "Страна" со ссылкой на Харьковоблэнерго. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:53
2022-10-13T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. После взрывов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением, сообщает издание "Страна" со ссылкой на Харьковоблэнерго.Ранее украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Харькове.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
21:53 13.10.2022 (обновлено: 22:09 13.10.2022)
 
В Харькове сообщили об отсутствии света в некоторых районах после взрывов

В Харькове сообщили о взрывах и перебоях со светом в отдельных районах

© Depositphotos / Alpha16ЛЭП в Харькове
ЛЭП в Харькове - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Depositphotos / Alpha16
ЛЭП в Харькове . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. После взрывов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением, сообщает издание "Страна" со ссылкой на Харьковоблэнерго.
Ранее украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Харькове.
"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении, которое приводится в Telegram-канале издания.
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:50Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраина
 
 
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