https://ria.ru/20221013/izbienie-1823671490.html

Жительницу Красноярского края заподозрили в жестоком избиении дочки

Жительницу Красноярского края заподозрили в жестоком избиении дочки - РИА Новости, 13.10.2022

Жительницу Красноярского края заподозрили в жестоком избиении дочки

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Тесеевского района Красноярского края о жестоком избиении 1,5-годовалой дочери - ребенок в результате... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:43

2022-10-13T12:43

2022-10-13T12:43

происшествия

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Тесеевского района Красноярского края о жестоком избиении 1,5-годовалой дочери - ребенок в результате издевательств попал в больницу, сообщает в четверг региональный главк СК РФ.По данным следствия, летом этого года подозреваемая вместе со своей дочкой жила у знакомой, которая и заявила на нее в правоохранительные органы, видя ее методы "воспитания"."Используя малозначительный повод, женщина причиняла дочери побои, осознавая, что ребенок в силу возраста находится в беспомощном состоянии... 27 августа девочку доставили в больницу, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в релизе.Региональные паблики в социальных сетях разместили фотографии, предположительно, избитого плачущего ребенка. Судя по ним, девочку жестоко били по лицу и всему телу.В отношении матери возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ - "Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", отмечается в релизе.Кроме того, следствие решило дать юридическую оценку работе местных органов профилактики, которые должны были держать ситуацию в семье на контроле.

https://ria.ru/20221013/dtp-1823595064.html

https://ria.ru/20221013/diskreditatsiya-1823668435.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)