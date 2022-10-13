https://ria.ru/20221013/izbienie-1823671490.html
Жительницу Красноярского края заподозрили в жестоком избиении дочки
Жительницу Красноярского края заподозрили в жестоком избиении дочки - РИА Новости, 13.10.2022
Жительницу Красноярского края заподозрили в жестоком избиении дочки
Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Тесеевского района Красноярского края о жестоком избиении 1,5-годовалой дочери - ребенок в результате... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:43
2022-10-13T12:43
2022-10-13T12:43
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Тесеевского района Красноярского края о жестоком избиении 1,5-годовалой дочери - ребенок в результате издевательств попал в больницу, сообщает в четверг региональный главк СК РФ.По данным следствия, летом этого года подозреваемая вместе со своей дочкой жила у знакомой, которая и заявила на нее в правоохранительные органы, видя ее методы "воспитания"."Используя малозначительный повод, женщина причиняла дочери побои, осознавая, что ребенок в силу возраста находится в беспомощном состоянии... 27 августа девочку доставили в больницу, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в релизе.Региональные паблики в социальных сетях разместили фотографии, предположительно, избитого плачущего ребенка. Судя по ним, девочку жестоко били по лицу и всему телу.В отношении матери возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ - "Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", отмечается в релизе.Кроме того, следствие решило дать юридическую оценку работе местных органов профилактики, которые должны были держать ситуацию в семье на контроле.
https://ria.ru/20221013/dtp-1823595064.html
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Красноярского края заподозрили в жестоком избиении дочки
В Красноярском крае женщину заподозрили в жестоком избиении полуторагодовалой дочки
КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Тесеевского района Красноярского края о жестоком избиении 1,5-годовалой дочери - ребенок в результате издевательств попал в больницу, сообщает
в четверг региональный главк СК РФ.
По данным следствия, летом этого года подозреваемая вместе со своей дочкой жила у знакомой, которая и заявила на нее в правоохранительные органы, видя ее методы "воспитания".
"Используя малозначительный повод, женщина причиняла дочери побои, осознавая, что ребенок в силу возраста находится в беспомощном состоянии... 27 августа девочку доставили в больницу, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в релизе.
Региональные паблики в социальных сетях разместили фотографии, предположительно, избитого плачущего ребенка. Судя по ним, девочку жестоко били по лицу и всему телу.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ - "Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", отмечается в релизе.
Кроме того, следствие решило дать юридическую оценку работе местных органов профилактики, которые должны были держать ситуацию в семье на контроле.