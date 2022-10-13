https://ria.ru/20221013/italiya-1823813961.html

Итальянского политика, собирающего фашистские реликвии, избрали в парламент

Итальянского политика, собирающего фашистские реликвии, избрали в парламент - РИА Новости, 13.10.2022

Итальянского политика, собирающего фашистские реликвии, избрали в парламент

Итальянского политика Иньяцио Ла Русса, одного из основателей партии "Братья Италии" и экс-министра обороны, избрали спикером парламента, несмотря на его... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:01

2022-10-13T18:01

2022-10-13T22:08

в мире

италия

бенито муссолини

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Итальянского политика Иньяцио Ла Русса, одного из основателей партии "Братья Италии" и экс-министра обороны, избрали спикером парламента, несмотря на его увлечение коллекционированием фашистских реликвий, сообщает The Guardian.В Сеть попало видео 2018 года, где Ла Русса показывает свою коллекцию, в которую входят медали, фотографии, а также статуя Муссолини.Издание также отмечает, что отец политика был секретарем фашистской партии Бенито Муссолини.Джорджа Мелони, кандидат на пост премьер-министра Италии, является главой партии "Братья Италии", в которой состоит бывший министр обороны. Газета отмечает, что избрание Ла Руссы спикером в парламент от партии является шагом к формированию праворадикального правительства, которого Италия не видела со времен Второй мировой войны.На состоявшихся в сентябре в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра. Вторую позицию в альянсе завоевала "Лига", которая заметно утратила поддержку избирателей и набрала лишь около 8,8% голосов. На третьем месте — партия Берлускони "Вперед, Италия", получившая около 8,2%.

https://ria.ru/20220820/evropa-1810800438.html

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в мире, италия, бенито муссолини