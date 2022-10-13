18:01 13.10.2022 (обновлено: 22:08 13.10.2022)
Итальянского политика, собирающего фашистские реликвии, избрали в парламент
Итальянского политика Ла Русса, собирающего фашистские артефакты, избрали в парламент
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянский политик Иньяцио Ла Русса
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянский политик Иньяцио Ла Русса. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Итальянского политика Иньяцио Ла Русса, одного из основателей партии "Братья Италии" и экс-министра обороны, избрали спикером парламента, несмотря на его увлечение коллекционированием фашистских реликвий, сообщает The Guardian.
В Сеть попало видео 2018 года, где Ла Русса показывает свою коллекцию, в которую входят медали, фотографии, а также статуя Муссолини.
Издание также отмечает, что отец политика был секретарем фашистской партии Бенито Муссолини.
Джорджа Мелони, кандидат на пост премьер-министра Италии, является главой партии "Братья Италии", в которой состоит бывший министр обороны. Газета отмечает, что избрание Ла Руссы спикером в парламент от партии является шагом к формированию праворадикального правительства, которого Италия не видела со времен Второй мировой войны.
На состоявшихся в сентябре в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра. Вторую позицию в альянсе завоевала "Лига", которая заметно утратила поддержку избирателей и набрала лишь около 8,8% голосов. На третьем месте — партия Берлускони "Вперед, Италия", получившая около 8,2%.
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