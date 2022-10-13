Рейтинг@Mail.ru
США заявили о желании расширить доступ граждан Ирана к онлайн-платформам - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/iran-1823563946.html
США заявили о желании расширить доступ граждан Ирана к онлайн-платформам
США заявили о желании расширить доступ граждан Ирана к онлайн-платформам - РИА Новости, 13.10.2022
США заявили о желании расширить доступ граждан Ирана к онлайн-платформам
Целью принятой США в сентябре генеральной лицензии, которая разрешает поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета, является расширение... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T04:06
2022-10-13T04:06
в мире
технологии
энтони блинкен
иран
сша
государственный департамент сша
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778460293_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_f144994a8cd616ae31eae354bfce8410.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Целью принятой США в сентябре генеральной лицензии, которая разрешает поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета, является расширение доступа иранцев "к защищенным онлайн-платформам и сервисам" в интернете, говорится в заявлении госдепартамента.В конце сентября минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета. Как отметил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, обновленная лицензия расширит доступ иранского населения к "основанной на фактах информации" и позволит противостоять "усилиям иранского правительства контролировать и цензурировать своих граждан"."Заместитель госсекретаря (Уэнди) Шерман подчеркнула, что генеральная лицензия D-2 была выдана с целью облегчить иранскому народу более широкий доступ к защищенным онлайн-платформам и сервисам. Она подчеркнула приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи иранцам, особенно в свете их острой потребности в расширении доступа к интернет-сервисам, в то время как их правительство жестоко подавляет мирные протесты. Она сказала, что генеральная лицензия D-2 - это момент возможности для технологических компаний предоставить людям в Иране необходимые инструменты для общения друг с другом и внешним миром с помощью интернета", - говорится в заявлении ведомства после встречи Шерман с технологическими компаниями по поводу поддержки свободы интернета для Ирана.
https://ria.ru/20221003/iran-1821156238.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778460293_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_68673b46c3456c2d254702ba6494deff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, энтони блинкен, иран, сша, государственный департамент сша, министерство финансов сша
В мире, Технологии, Энтони Блинкен, Иран, США, Государственный департамент США, Министерство финансов США
04:06 13.10.2022
 
США заявили о желании расширить доступ граждан Ирана к онлайн-платформам

Госдеп: США в рамках генлицензии хотят расширить доступ граждан Ирана к онлайн-платформам

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкУченица во время занятий
Ученица во время занятий - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Целью принятой США в сентябре генеральной лицензии, которая разрешает поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета, является расширение доступа иранцев "к защищенным онлайн-платформам и сервисам" в интернете, говорится в заявлении госдепартамента.
В конце сентября минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета. Как отметил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, обновленная лицензия расширит доступ иранского населения к "основанной на фактах информации" и позволит противостоять "усилиям иранского правительства контролировать и цензурировать своих граждан".
"Заместитель госсекретаря (Уэнди) Шерман подчеркнула, что генеральная лицензия D-2 была выдана с целью облегчить иранскому народу более широкий доступ к защищенным онлайн-платформам и сервисам. Она подчеркнула приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи иранцам, особенно в свете их острой потребности в расширении доступа к интернет-сервисам, в то время как их правительство жестоко подавляет мирные протесты. Она сказала, что генеральная лицензия D-2 - это момент возможности для технологических компаний предоставить людям в Иране необходимые инструменты для общения друг с другом и внешним миром с помощью интернета", - говорится в заявлении ведомства после встречи Шерман с технологическими компаниями по поводу поддержки свободы интернета для Ирана.
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 14:08
Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков
 
В миреТехнологииЭнтони БлинкенИранСШАГосударственный департамент СШАМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала