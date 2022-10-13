https://ria.ru/20221013/iran-1823563946.html

США заявили о желании расширить доступ граждан Ирана к онлайн-платформам

США заявили о желании расширить доступ граждан Ирана к онлайн-платформам - РИА Новости, 13.10.2022

США заявили о желании расширить доступ граждан Ирана к онлайн-платформам

Целью принятой США в сентябре генеральной лицензии, которая разрешает поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета, является расширение... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T04:06

2022-10-13T04:06

2022-10-13T04:06

в мире

технологии

энтони блинкен

иран

сша

государственный департамент сша

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Целью принятой США в сентябре генеральной лицензии, которая разрешает поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета, является расширение доступа иранцев "к защищенным онлайн-платформам и сервисам" в интернете, говорится в заявлении госдепартамента.В конце сентября минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета. Как отметил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, обновленная лицензия расширит доступ иранского населения к "основанной на фактах информации" и позволит противостоять "усилиям иранского правительства контролировать и цензурировать своих граждан"."Заместитель госсекретаря (Уэнди) Шерман подчеркнула, что генеральная лицензия D-2 была выдана с целью облегчить иранскому народу более широкий доступ к защищенным онлайн-платформам и сервисам. Она подчеркнула приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи иранцам, особенно в свете их острой потребности в расширении доступа к интернет-сервисам, в то время как их правительство жестоко подавляет мирные протесты. Она сказала, что генеральная лицензия D-2 - это момент возможности для технологических компаний предоставить людям в Иране необходимые инструменты для общения друг с другом и внешним миром с помощью интернета", - говорится в заявлении ведомства после встречи Шерман с технологическими компаниями по поводу поддержки свободы интернета для Ирана.

https://ria.ru/20221003/iran-1821156238.html

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в мире, технологии, энтони блинкен, иран, сша, государственный департамент сша, министерство финансов сша