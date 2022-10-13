https://ria.ru/20221013/investitsii-1823652066.html

В ЦБ прокомментировали идею разрешить чиновникам инвестировать на рынке

В ЦБ прокомментировали идею разрешить чиновникам инвестировать на рынке - РИА Новости, 13.10.2022

В ЦБ прокомментировали идею разрешить чиновникам инвестировать на рынке

В Банке России и Минфине прокомментировали предложение разрешить чиновникам инвестировать в российские акции и облигации: идея интересная и в целом правильная,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:15

2022-10-13T12:15

2022-10-13T12:17

экономика

сергей швецов

филипп габуния

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

московская биржа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. В Банке России и Минфине прокомментировали предложение разрешить чиновникам инвестировать в российские акции и облигации: идея интересная и в целом правильная, но нужно обязательно смотреть на возможные конфликты интересов.Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, который ранее занимал должность первого заместителя председателя ЦБ РФ, на уральской конференции НАУФОР предложил разрешить чиновникам инвестировать в акции и облигации: в условиях отсутствия иностранных инвесторов важен каждый инвестор, считает он."Интересная новация. С одной стороны, он, конечно, прав, что плохо, когда, например, я вот сижу и рассказываю, как правильно делать, а при этом сам не могу, даже если бы очень хотел, ничем рисковать и воспользоваться", - прокомментировал журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния."С другой стороны, конечно, нужно чтобы внимательно посмотрели и органы, отвечающие за различные конфликты интересов, у нас, у меня, которые взвесили бы эти возможности", - добавил он."Я в целом всегда поддерживал более либеральный подход для инвестиций чиновников. У нас основные ограничения - не инвестировать в иностранные ценные бумаги и не инвестировать в то, где может быть конфликт интересов. Многие госслужающие могут инвестировать, но там, так же как и среди граждан, есть недостаточная финансовая грамотность, недостаточное понимание", - сказал в свою очередь директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков."В Минфине, например, не так много людей пользовались ИИС. Сейчас мы в другой среде, мы не говорим про акции в недружественной инфраструктуре. В целом я бы точно поддержал, чтобы чиновники были в одной плоскости с гражданами и инвестировали свои средства для поддержания экономики, но учитывая конфликт интересов", - сказал он.

https://ria.ru/20221013/tsb-1823581227.html

https://ria.ru/20220929/tsb-1820438215.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей швецов, филипп габуния, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа