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Ефимов: инвестиции в обрабатывающей промышленности Москвы выросли на 75% - РИА Новости, 13.10.2022
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Ефимов: инвестиции в обрабатывающей промышленности Москвы выросли на 75%
Ефимов: инвестиции в обрабатывающей промышленности Москвы выросли на 75% - РИА Новости, 13.10.2022
Ефимов: инвестиции в обрабатывающей промышленности Москвы выросли на 75%
Инвестиции столичных обрабатывающих предприятий в первом полугодии выросли на 74% до почти 76 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:12
2022-10-13T10:34
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
владислав овчинский
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Инвестиции столичных обрабатывающих предприятий в первом полугодии выросли на 74% до почти 76 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его информации, сумма накопленных инвестиций в обрабатывающей промышленности за период с 2017 по 2021 год превысила полтриллиона рублей.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский отметил, что Москва создает для бизнеса максимально комфортные условия.Он напомнил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства продолжает выдавать бизнесу антикризисные льготные кредиты на инвестиционные цели. Максимальная сумма кредита составляет 3 миллиарда рублей.
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владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, владислав овчинский, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Владислав Овчинский, Москва
09:12 13.10.2022 (обновлено: 10:34 13.10.2022)
 

Ефимов: инвестиции в обрабатывающей промышленности Москвы выросли на 75%

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Инвестиции столичных обрабатывающих предприятий в первом полугодии выросли на 74% до почти 76 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Весной этого года столичные производства столкнулись с рядом вызовов, касающихся их текущей деятельности. В первую очередь, это было связано с вопросами финансирования и пополнения оборотных средств. Тем не менее, предприятия обрабатывающих отраслей продолжили реализовывать инвестиционные проекты и с января по июнь этого года увеличили вложения в основной капитал более, чем на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти до 76 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр.
По его информации, сумма накопленных инвестиций в обрабатывающей промышленности за период с 2017 по 2021 год превысила полтриллиона рублей.
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В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский отметил, что Москва создает для бизнеса максимально комфортные условия.
"Благоприятный инвестиционный климат в городе обусловлен развитой инфраструктурой, доступом к крупным рынкам сбыта и широкому набору мер системной и антикризисной поддержки. В результате общий объем инвестиций в основной капитал Москвы за первую половину 2022 года превысил 1,9 триллиона рублей", – сказал Овчинский.
Он напомнил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства продолжает выдавать бизнесу антикризисные льготные кредиты на инвестиционные цели. Максимальная сумма кредита составляет 3 миллиарда рублей.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)ЭкономикаВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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