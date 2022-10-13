Ефимов: инвестиции в обрабатывающей промышленности Москвы выросли на 75%

"Весной этого года столичные производства столкнулись с рядом вызовов, касающихся их текущей деятельности. В первую очередь, это было связано с вопросами финансирования и пополнения оборотных средств. Тем не менее, предприятия обрабатывающих отраслей продолжили реализовывать инвестиционные проекты и с января по июнь этого года увеличили вложения в основной капитал более, чем на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти до 76 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр.