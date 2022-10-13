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Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России
Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России - РИА Новости, 13.10.2022
Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России
Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили названия на русифицированные - "Мир танков" и "Мир кораблей", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:11
2022-10-13T10:11
2022-10-13T10:11
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили названия на русифицированные - "Мир танков" и "Мир кораблей", передает корреспондент РИА Новости.Добавляется, что World of Tanks Blitz также сменила название - на Tanks Blitz. Игры под новыми названиями появились на официальном сайте компании Lesta.В апреле издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming, который разработал в том числе World of Tanks и World of Warships, объявил об уходе из России и Белоруссии. Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в этих странах под управление российского разработчика видеоигр Lesta Studio.
https://ria.ru/20220707/wargaming-1801036848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, белоруссия
Технологии, Россия, Белоруссия
Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России
World of Tanks и World of Warships в России стали называться "Мир танков" и "Мир кораблей"