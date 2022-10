https://ria.ru/20221013/igry-1823598431.html

Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили названия на русифицированные - "Мир танков" и "Мир кораблей", передает корреспондент РИА Новости.Добавляется, что World of Tanks Blitz также сменила название - на Tanks Blitz. Игры под новыми названиями появились на официальном сайте компании Lesta.В апреле издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming, который разработал в том числе World of Tanks и World of Warships, объявил об уходе из России и Белоруссии. Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в этих странах под управление российского разработчика видеоигр Lesta Studio.

