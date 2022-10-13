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Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России - РИА Новости, 13.10.2022
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Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России
Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России - РИА Новости, 13.10.2022
Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России
Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили названия на русифицированные - "Мир танков" и "Мир кораблей", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:11
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технологии
россия
белоруссия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили названия на русифицированные - "Мир танков" и "Мир кораблей", передает корреспондент РИА Новости.Добавляется, что World of Tanks Blitz также сменила название - на Tanks Blitz. Игры под новыми названиями появились на официальном сайте компании Lesta.В апреле издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming, который разработал в том числе World of Tanks и World of Warships, объявил об уходе из России и Белоруссии. Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в этих странах под управление российского разработчика видеоигр Lesta Studio.
https://ria.ru/20220707/wargaming-1801036848.html
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технологии, россия, белоруссия
Технологии, Россия, Белоруссия
10:11 13.10.2022
 
Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России

World of Tanks и World of Warships в России стали называться "Мир танков" и "Мир кораблей"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВыставки Comic Con Russia и "ИгроМир"
Выставки Comic Con Russia и ИгроМир - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выставки Comic Con Russia и "ИгроМир". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили названия на русифицированные - "Мир танков" и "Мир кораблей", передает корреспондент РИА Новости.
Добавляется, что World of Tanks Blitz также сменила название - на Tanks Blitz. Игры под новыми названиями появились на официальном сайте компании Lesta.
В апреле издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming, который разработал в том числе World of Tanks и World of Warships, объявил об уходе из России и Белоруссии. Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в этих странах под управление российского разработчика видеоигр Lesta Studio.
Логотип Wargaming Labs - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Разработчик World of Tanks продал свой бизнес в России и Белоруссии
 
ТехнологииРоссияБелоруссия
 
 
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