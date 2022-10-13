https://ria.ru/20221013/ierusalim-1823623078.html

После беспорядков в Восточном Иерусалиме задержали девять человек

После беспорядков в Восточном Иерусалиме задержали девять человек - РИА Новости, 13.10.2022

После беспорядков в Восточном Иерусалиме задержали девять человек

Полиция Израиля задержала девять подозреваемых в причастности к беспорядкам в Восточном Иерусалиме, двое полицейских пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:08

2022-10-13T11:08

2022-10-13T11:09

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Полиция Израиля задержала девять подозреваемых в причастности к беспорядкам в Восточном Иерусалиме, двое полицейских пострадали, сообщила пресс-служба ведомства."Полиция Израиля задержала ночью еще девять подозреваемых, причастных к насильственным беспорядкам, произошедшим прошлой ночью в Восточном Иерусалиме. За минувшие сутки полиция задержала 23 подозреваемых в нарушении общественного порядка и массовых беспорядках", - говорится в сообщении.Вечером в ряде арабских кварталов Иерусалима и небольших населенных пунктах вокруг города начались ожесточенные беспорядки. В полицию и проезжающие гражданские автомобили кидали коктейли Молотова и камни, запускали фейерверки; также бунтовщики жгли мусорные баки и шины.Во время беспорядков два сотрудника полиции получили легкие ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Беспорядки в Восточном Иерусалиме продолжались всю ночь, ближе к утру их удалось разогнать, сообщает пресс-служба.Полиция отмечает, что в ходе беспорядков также был нанесен ущерб имуществу и инфраструктуре, в частности брошенный в полицейских коктейль Молотова вызвал возгорание одного дома.

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Беспорядки в арабских кварталах Иерусалима В арабских кварталах Иерусалима и небольших пунктах вокруг города прошли ожесточенные беспорядки. Участники беспорядков кидали "коктейли Молотова" и камни в полицию и проезжающие гражданские машины, запускали фейерверки и жгли мусорные баки и шины. Задержаны 9 подозреваемых, пострадали 2 полицейских. 2022-10-13T11:08 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, восточный иерусалим, израиль, иерусалим