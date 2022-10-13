https://ria.ru/20221013/ierusalim-1823623078.html
После беспорядков в Восточном Иерусалиме задержали девять человек
После беспорядков в Восточном Иерусалиме задержали девять человек - РИА Новости, 13.10.2022
После беспорядков в Восточном Иерусалиме задержали девять человек
Полиция Израиля задержала девять подозреваемых в причастности к беспорядкам в Восточном Иерусалиме, двое полицейских пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:08
2022-10-13T11:08
2022-10-13T11:09
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Полиция Израиля задержала девять подозреваемых в причастности к беспорядкам в Восточном Иерусалиме, двое полицейских пострадали, сообщила пресс-служба ведомства."Полиция Израиля задержала ночью еще девять подозреваемых, причастных к насильственным беспорядкам, произошедшим прошлой ночью в Восточном Иерусалиме. За минувшие сутки полиция задержала 23 подозреваемых в нарушении общественного порядка и массовых беспорядках", - говорится в сообщении.Вечером в ряде арабских кварталов Иерусалима и небольших населенных пунктах вокруг города начались ожесточенные беспорядки. В полицию и проезжающие гражданские автомобили кидали коктейли Молотова и камни, запускали фейерверки; также бунтовщики жгли мусорные баки и шины.Во время беспорядков два сотрудника полиции получили легкие ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Беспорядки в Восточном Иерусалиме продолжались всю ночь, ближе к утру их удалось разогнать, сообщает пресс-служба.Полиция отмечает, что в ходе беспорядков также был нанесен ущерб имуществу и инфраструктуре, в частности брошенный в полицейских коктейль Молотова вызвал возгорание одного дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823607890_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d2edc86123372d396c742ca493366ed.jpg
Беспорядки в арабских кварталах Иерусалима
В арабских кварталах Иерусалима и небольших пунктах вокруг города прошли ожесточенные беспорядки. Участники беспорядков кидали "коктейли Молотова" и камни в полицию и проезжающие гражданские машины, запускали фейерверки и жгли мусорные баки и шины. Задержаны 9 подозреваемых, пострадали 2 полицейских.
2022-10-13T11:08
true
PT2M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, восточный иерусалим, израиль, иерусалим
В мире, Восточный Иерусалим, Израиль, Иерусалим
11:08 13.10.2022 (обновлено: 11:09 13.10.2022)
После беспорядков в Восточном Иерусалиме задержали девять человек
Полиция задержала девять подозреваемых в причастности к беспорядкам в Восточном Иерусалиме
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Полиция Израиля задержала девять подозреваемых в причастности к беспорядкам в Восточном Иерусалиме, двое полицейских пострадали, сообщила пресс-служба ведомства.
"Полиция Израиля задержала ночью еще девять подозреваемых, причастных к насильственным беспорядкам, произошедшим прошлой ночью в Восточном Иерусалиме. За минувшие сутки полиция задержала 23 подозреваемых в нарушении общественного порядка и массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
Вечером в ряде арабских кварталов Иерусалима
и небольших населенных пунктах вокруг города начались ожесточенные беспорядки. В полицию и проезжающие гражданские автомобили кидали коктейли Молотова и камни, запускали фейерверки; также бунтовщики жгли мусорные баки и шины.
Во время беспорядков два сотрудника полиции получили легкие ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Беспорядки в Восточном Иерусалиме продолжались всю ночь, ближе к утру их удалось разогнать, сообщает пресс-служба.
Полиция отмечает, что в ходе беспорядков также был нанесен ущерб имуществу и инфраструктуре, в частности брошенный в полицейских коктейль Молотова вызвал возгорание одного дома.