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США позорно давили на страны на голосовании в ГА ООН, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
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США позорно давили на страны на голосовании в ГА ООН, заявили в ЛНР
США позорно давили на страны на голосовании в ГА ООН, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
США позорно давили на страны на голосовании в ГА ООН, заявили в ЛНР
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя итоги голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции, заявил, что для США позорно... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:53
2022-10-13T10:53
в мире
родион мирошник
россия
сша
оон
генеральная ассамблея оон
луганская народная республика
совет безопасности оон
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя итоги голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции, заявил, что для США позорно давить и выкручивать руки развивающимся странам."Вчерашнее голосование на спецсессии Генассамблеи ООН - это демонстрация возможностей США давить и выкручивать руки развивающимся странам. Что само по себе позорное явление для "гегемона", не перебирающего методами для достижения своих целей", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что "счёт на табло" лишь демонстрирует, кто ещё не готов противостоять американскому шантажу, а на кого у них не нашлось рычагов давления, и ничего общего с истинным волеизъявлением государств и их народов это не имеет.По словам Мирошника, даже при таком голосовании "под дулом американского пистолета" страны с населением половины земли либо голосовали против, либо воздержались от голосования за американо-албанскую резолюцию, осуждающую действия России по признанию референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221013/ssha-1823593710.html
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россия
сша
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в мире, родион мирошник, россия, сша, оон, генеральная ассамблея оон, луганская народная республика, совет безопасности оон
В мире, Родион Мирошник, Россия, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Луганская Народная Республика, Совет Безопасности ООН
10:53 13.10.2022
 
США позорно давили на страны на голосовании в ГА ООН, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Мирошник: голосование в ГА ООН шло под дулом американского пистолета

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя итоги голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции, заявил, что для США позорно давить и выкручивать руки развивающимся странам.
"Вчерашнее голосование на спецсессии Генассамблеи ООН - это демонстрация возможностей США давить и выкручивать руки развивающимся странам. Что само по себе позорное явление для "гегемона", не перебирающего методами для достижения своих целей", - написал он в своем Telegram-канале.
Стела Россия в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:46
ЕС не может признать итоги референдумов без США, заявил посол Мешков
Он добавил, что "счёт на табло" лишь демонстрирует, кто ещё не готов противостоять американскому шантажу, а на кого у них не нашлось рычагов давления, и ничего общего с истинным волеизъявлением государств и их народов это не имеет.
По словам Мирошника, даже при таком голосовании "под дулом американского пистолета" страны с населением половины земли либо голосовали против, либо воздержались от голосования за американо-албанскую резолюцию, осуждающую действия России по признанию референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
03:36
Байден прокомментировал антироссийскую резолюцию в ГА ООН
В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
01:20
Около 40 стран не выдержали давления Запада в ООН, заявил Полянский
 
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