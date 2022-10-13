США позорно давили на страны на голосовании в ГА ООН, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР Мирошник: голосование в ГА ООН шло под дулом американского пистолета
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя итоги голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции, заявил, что для США позорно давить и выкручивать руки развивающимся странам.
"Вчерашнее голосование на спецсессии Генассамблеи ООН - это демонстрация возможностей США давить и выкручивать руки развивающимся странам. Что само по себе позорное явление для "гегемона", не перебирающего методами для достижения своих целей", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "счёт на табло" лишь демонстрирует, кто ещё не готов противостоять американскому шантажу, а на кого у них не нашлось рычагов давления, и ничего общего с истинным волеизъявлением государств и их народов это не имеет.
По словам Мирошника, даже при таком голосовании "под дулом американского пистолета" страны с населением половины земли либо голосовали против, либо воздержались от голосования за американо-албанскую резолюцию, осуждающую действия России по признанию референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.