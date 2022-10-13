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Миллер: труба "Северного потока" заполнилась водой на сотни километров - РИА Новости, 13.10.2022
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Миллер: труба "Северного потока" заполнилась водой на сотни километров
Миллер: труба "Северного потока" заполнилась водой на сотни километров - РИА Новости, 13.10.2022
Миллер: труба "Северного потока" заполнилась водой на сотни километров
Труба "Северного потока" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнена морской водой, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью Первому... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:19
2022-10-13T22:44
экономика
алексей миллер
россия
европа
германия
северный поток
северный поток — 2
газпром
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Труба "Северного потока" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнена морской водой, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью Первому каналу.Он напомнил, что российских представителей до сих пор не допустили к месту аварии. При этом по скорости падения давления в газопроводах можно констатировать, что произошел полный разрыв трубы, отметил Миллер. По его словам, это означает, что труба сейчас на сотни километров заполнена морской водой."Это беспрецедентные ЧП, это беспрецедентные террористические акты", — подчеркнул он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.
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экономика, алексей миллер, россия, европа, германия, северный поток, северный поток — 2, газпром, генеральная прокуратура рф, авария на "северных потоках"
Экономика, Алексей Миллер, Россия, Европа, Германия, Северный поток, Северный поток — 2, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Авария на "Северных потоках"
22:19 13.10.2022 (обновлено: 22:44 13.10.2022)
 
Миллер: труба "Северного потока" заполнилась водой на сотни километров

Миллер заявил, что труба "Северного потока" заполнилась водой на сотни километров

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Труба "Северного потока" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнена морской водой, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью Первому каналу.
Он напомнил, что российских представителей до сих пор не допустили к месту аварии. При этом по скорости падения давления в газопроводах можно констатировать, что произошел полный разрыв трубы, отметил Миллер. По его словам, это означает, что труба сейчас на сотни километров заполнена морской водой.
"Это беспрецедентные ЧП, это беспрецедентные террористические акты", — подчеркнул он.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:00
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер
 
ЭкономикаАлексей МиллерРоссияЕвропаГерманияСеверный потокСеверный поток — 2ГазпромГенеральная прокуратура РФАвария на "Северных потоках"
 
 
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