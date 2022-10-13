https://ria.ru/20221013/gazoprovod-1823867637.html

Миллер: труба "Северного потока" заполнилась водой на сотни километров

Миллер: труба "Северного потока" заполнилась водой на сотни километров - РИА Новости, 13.10.2022

Миллер: труба "Северного потока" заполнилась водой на сотни километров

Труба "Северного потока" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнена морской водой, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью Первому... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T22:19

2022-10-13T22:19

2022-10-13T22:44

экономика

алексей миллер

россия

европа

германия

северный поток

северный поток — 2

газпром

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Труба "Северного потока" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнена морской водой, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью Первому каналу.Он напомнил, что российских представителей до сих пор не допустили к месту аварии. При этом по скорости падения давления в газопроводах можно констатировать, что произошел полный разрыв трубы, отметил Миллер. По его словам, это означает, что труба сейчас на сотни километров заполнена морской водой."Это беспрецедентные ЧП, это беспрецедентные террористические акты", — подчеркнул он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20221012/miller-1823393014.html

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европа

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