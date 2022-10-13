https://ria.ru/20221013/gazoprovod-1823771030.html

"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле

"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле - РИА Новости, 13.10.2022

"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле

Газопровод "Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", речь идет о разных мощностях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:12

2022-10-13T16:12

2022-10-13T16:34

турецкий поток

северный поток

экономика

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798565528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d916e5741da784bffd09d0f5acc7e2c6.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", речь идет о разных мощностях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Так говорить нельзя. Непрофессионально так говорить, потому что… разные мощности", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, можно ли говорить, что "Турецкий поток" заменит "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", которые требуют ремонта.Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. В четверг Путин обсудил эту идею с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать этот вопрос.

https://ria.ru/20221013/snaryady-1823749359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турецкий поток, северный поток, экономика, дмитрий песков, авария на "северных потоках"