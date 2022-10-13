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"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле - РИА Новости, 13.10.2022
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"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле
"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле - РИА Новости, 13.10.2022
"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле
Газопровод "Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", речь идет о разных мощностях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:12
2022-10-13T16:34
турецкий поток
северный поток
экономика
дмитрий песков
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", речь идет о разных мощностях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Так говорить нельзя. Непрофессионально так говорить, потому что… разные мощности", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, можно ли говорить, что "Турецкий поток" заменит "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", которые требуют ремонта.Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. В четверг Путин обсудил эту идею с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать этот вопрос.
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турецкий поток, северный поток, экономика, дмитрий песков, авария на "северных потоках"
Турецкий поток, Северный поток, Экономика, Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках"
16:12 13.10.2022 (обновлено: 16:34 13.10.2022)
 
"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле

Песков: газопровод "Турецкий поток" не заменит "Северные потоки"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", речь идет о разных мощностях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Так говорить нельзя. Непрофессионально так говорить, потому что… разные мощности", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, можно ли говорить, что "Турецкий поток" заменит "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", которые требуют ремонта.
Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. В четверг Путин обсудил эту идею с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать этот вопрос.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
15:21
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Турецкий потокСеверный потокЭкономикаДмитрий ПесковАвария на "Северных потоках"
 
 
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