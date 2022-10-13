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100 тысяч жителей МО получили газ по программе социальной газификации - РИА Новости, 13.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221013/gaz-1823795061.html
100 тысяч жителей МО получили газ по программе социальной газификации
100 тысяч жителей МО получили газ по программе социальной газификации - РИА Новости, 13.10.2022
100 тысяч жителей МО получили газ по программе социальной газификации
Программа "Социальная газификация" в Московской области продолжается. Газ получили уже 100 тысяч жителей. Стотысячным абонентом стала семья Ивановых из Истры... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:14
2022-10-13T17:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Программа "Социальная газификация" в Московской области продолжается. Газ получили уже 100 тысяч жителей. Стотысячным абонентом стала семья Ивановых из Истры. Об этом сообщил телеканал "360".Хозяин юбилейного дома рассказал, что вместе с семьей живет в этом доме два года. Проблемы с отоплением были, но благодаря президентской программе они уйдут."Прошлую зиму всю топили электричеством, а у нас теплый пол. В общем это было недешево. В январе подали заявку на участие в программе, в нашем населенном пункте работы начались в мае, а осенью вот мы уже с газом!" – рассказал хозяин дома.В "Мособлгазе" подчеркнули, что, если населенный пункт входит в программу "Социальная газификация", его жители смогут стать участниками программы в любой момент. Если кто-то не успел достроить дом, а населенный пункт уже газифицирован, подать заявку на подключение можно будет позже.Всего в Московской области планируют газифицировать 2806 населенных пункта за полтора года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:14 13.10.2022
 

100 тысяч жителей МО получили газ по программе социальной газификации

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Программа "Социальная газификация" в Московской области продолжается. Газ получили уже 100 тысяч жителей. Стотысячным абонентом стала семья Ивановых из Истры. Об этом сообщил телеканал "360".
Хозяин юбилейного дома рассказал, что вместе с семьей живет в этом доме два года. Проблемы с отоплением были, но благодаря президентской программе они уйдут.
"Прошлую зиму всю топили электричеством, а у нас теплый пол. В общем это было недешево. В январе подали заявку на участие в программе, в нашем населенном пункте работы начались в мае, а осенью вот мы уже с газом!" – рассказал хозяин дома.
В "Мособлгазе" подчеркнули, что, если населенный пункт входит в программу "Социальная газификация", его жители смогут стать участниками программы в любой момент. Если кто-то не успел достроить дом, а населенный пункт уже газифицирован, подать заявку на подключение можно будет позже.
Всего в Московской области планируют газифицировать 2806 населенных пункта за полтора года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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