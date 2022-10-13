https://ria.ru/20221013/gaz-1823795061.html

100 тысяч жителей МО получили газ по программе социальной газификации

100 тысяч жителей МО получили газ по программе социальной газификации - РИА Новости, 13.10.2022

100 тысяч жителей МО получили газ по программе социальной газификации

Программа "Социальная газификация" в Московской области продолжается. Газ получили уже 100 тысяч жителей. Стотысячным абонентом стала семья Ивановых из Истры... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:14

2022-10-13T17:14

2022-10-13T17:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Программа "Социальная газификация" в Московской области продолжается. Газ получили уже 100 тысяч жителей. Стотысячным абонентом стала семья Ивановых из Истры. Об этом сообщил телеканал "360".Хозяин юбилейного дома рассказал, что вместе с семьей живет в этом доме два года. Проблемы с отоплением были, но благодаря президентской программе они уйдут."Прошлую зиму всю топили электричеством, а у нас теплый пол. В общем это было недешево. В январе подали заявку на участие в программе, в нашем населенном пункте работы начались в мае, а осенью вот мы уже с газом!" – рассказал хозяин дома.В "Мособлгазе" подчеркнули, что, если населенный пункт входит в программу "Социальная газификация", его жители смогут стать участниками программы в любой момент. Если кто-то не успел достроить дом, а населенный пункт уже газифицирован, подать заявку на подключение можно будет позже.Всего в Московской области планируют газифицировать 2806 населенных пункта за полтора года.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)