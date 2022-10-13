https://ria.ru/20221013/gaz-1823652364.html

Россия может поставлять газ через Иран персидским странам, заявил Тегеран

Россия может поставлять газ через Иран персидским странам, заявил Тегеран - РИА Новости, 13.10.2022

Россия может поставлять газ через Иран персидским странам, заявил Тегеран

Россия может транспортировать газ через территорию Ирана для покупателей из стран Персидского залива, заявил замминистра нефтяной промышленности Ирана Ахмад... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:15

2022-10-13T12:15

2022-10-13T12:25

экономика

цены на нефть

иран

россия

персидский залив

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия может транспортировать газ через территорию Ирана для покупателей из стран Персидского залива, заявил замминистра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех."Хорошая возможность есть…. для того, чтобы через территорию Ирана транспортировать российский газ и нефть, есть покупатели в странах… Персидского залива", - сказал Асадзадех журналистам на Российской энергетической неделе.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/mestorozhdeniya-1823646693.html

иран

россия

персидский залив

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экономика, цены на нефть, иран, россия, персидский залив