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Россия может поставлять газ через Иран персидским странам, заявил Тегеран - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия может поставлять газ через Иран персидским странам, заявил Тегеран
Россия может поставлять газ через Иран персидским странам, заявил Тегеран - РИА Новости, 13.10.2022
Россия может поставлять газ через Иран персидским странам, заявил Тегеран
Россия может транспортировать газ через территорию Ирана для покупателей из стран Персидского залива, заявил замминистра нефтяной промышленности Ирана Ахмад... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:15
2022-10-13T12:25
экономика
цены на нефть
иран
россия
персидский залив
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия может транспортировать газ через территорию Ирана для покупателей из стран Персидского залива, заявил замминистра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех."Хорошая возможность есть…. для того, чтобы через территорию Ирана транспортировать российский газ и нефть, есть покупатели в странах… Персидского залива", - сказал Асадзадех журналистам на Российской энергетической неделе.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, иран, россия, персидский залив
Экономика, Цены на нефть, Иран, Россия, Персидский залив
12:15 13.10.2022 (обновлено: 12:25 13.10.2022)
 
Россия может поставлять газ через Иран персидским странам, заявил Тегеран

Замминистра Асадзадех: Россия может поставлять газ через Иран в страны Персидского залива

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия может транспортировать газ через территорию Ирана для покупателей из стран Персидского залива, заявил замминистра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех.
"Хорошая возможность есть…. для того, чтобы через территорию Ирана транспортировать российский газ и нефть, есть покупатели в странах… Персидского залива", - сказал Асадзадех журналистам на Российской энергетической неделе.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:08
Иран и "Газпром" создали дорожную карту по месторождениям
 
ЭкономикаЦены на нефтьИранРоссияПерсидский залив
 
 
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