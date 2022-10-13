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Эксперт прокомментировал идею Путина о газовом транзите через Турцию - РИА Новости, 13.10.2022
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Эксперт прокомментировал идею Путина о газовом транзите через Турцию
Эксперт прокомментировал идею Путина о газовом транзите через Турцию - РИА Новости, 13.10.2022
Эксперт прокомментировал идею Путина о газовом транзите через Турцию
Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T04:57
2022-10-13T04:58
экономика
цены на нефть
владимир путин
турция
европа
россия
евросоюз
голубой поток
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе, считает ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын.Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено."Турция - одна из стран, которая проводит наиболее сбалансированную политику в отношениях со всеми странами. Она занимает спокойную позицию в отношениях с Россией, Украиной и ЕС. Как и в зерновом секторе, в качестве центра регулирования было предложено выбрать Турцию. Турция покажет, что она является хорошим менеджером в будущем. Таким образом, можно будет обеспечить Европу необходимым газом. Путин не хочет строить новый газопровод. В Турцию идут два трубопровода: "Голубой поток" и "Турецкий поток", часть газа из которых поставляется в Европу. Возможно, увеличив мощности, можно будет удовлетворить часть потребностей Европы в газе", - приводит слова Ялчына газета Milliyet.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, турция, европа, россия, евросоюз, голубой поток, турецкий поток
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Турция, Европа, Россия, Евросоюз, Голубой поток, Турецкий поток
04:57 13.10.2022 (обновлено: 04:58 13.10.2022)
 
Эксперт прокомментировал идею Путина о газовом транзите через Турцию

Профессор Ялчын: идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе, считает ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын.
Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
"Турция - одна из стран, которая проводит наиболее сбалансированную политику в отношениях со всеми странами. Она занимает спокойную позицию в отношениях с Россией, Украиной и ЕС. Как и в зерновом секторе, в качестве центра регулирования было предложено выбрать Турцию. Турция покажет, что она является хорошим менеджером в будущем. Таким образом, можно будет обеспечить Европу необходимым газом. Путин не хочет строить новый газопровод. В Турцию идут два трубопровода: "Голубой поток" и "Турецкий поток", часть газа из которых поставляется в Европу. Возможно, увеличив мощности, можно будет удовлетворить часть потребностей Европы в газе", - приводит слова Ялчына газета Milliyet.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:48
Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинТурцияЕвропаРоссияЕвросоюзГолубой потокТурецкий поток
 
 
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