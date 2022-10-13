https://ria.ru/20221013/gaz-1823565633.html

Эксперт прокомментировал идею Путина о газовом транзите через Турцию

Эксперт прокомментировал идею Путина о газовом транзите через Турцию - РИА Новости, 13.10.2022

Эксперт прокомментировал идею Путина о газовом транзите через Турцию

Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T04:57

2022-10-13T04:57

2022-10-13T04:58

экономика

цены на нефть

владимир путин

турция

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голубой поток

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе, считает ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын.Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено."Турция - одна из стран, которая проводит наиболее сбалансированную политику в отношениях со всеми странами. Она занимает спокойную позицию в отношениях с Россией, Украиной и ЕС. Как и в зерновом секторе, в качестве центра регулирования было предложено выбрать Турцию. Турция покажет, что она является хорошим менеджером в будущем. Таким образом, можно будет обеспечить Европу необходимым газом. Путин не хочет строить новый газопровод. В Турцию идут два трубопровода: "Голубой поток" и "Турецкий поток", часть газа из которых поставляется в Европу. Возможно, увеличив мощности, можно будет удовлетворить часть потребностей Европы в газе", - приводит слова Ялчына газета Milliyet.

https://ria.ru/20221012/erdogan-1823411809.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, турция, европа, россия, евросоюз, голубой поток, турецкий поток