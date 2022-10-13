04:57 13.10.2022 (обновлено: 04:58 13.10.2022)
Эксперт прокомментировал идею Путина о газовом транзите через Турцию
Профессор Ялчын: идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе, считает ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын.
Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
"Турция - одна из стран, которая проводит наиболее сбалансированную политику в отношениях со всеми странами. Она занимает спокойную позицию в отношениях с Россией, Украиной и ЕС. Как и в зерновом секторе, в качестве центра регулирования было предложено выбрать Турцию. Турция покажет, что она является хорошим менеджером в будущем. Таким образом, можно будет обеспечить Европу необходимым газом. Путин не хочет строить новый газопровод. В Турцию идут два трубопровода: "Голубой поток" и "Турецкий поток", часть газа из которых поставляется в Европу. Возможно, увеличив мощности, можно будет удовлетворить часть потребностей Европы в газе", - приводит слова Ялчына газета Milliyet.