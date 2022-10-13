https://ria.ru/20221013/gaubitsy-1823873038.html

Боец из группировки "О" рассказал об использовании Киевом американских М777

Боец из группировки "О" рассказал об использовании Киевом американских М777 - РИА Новости, 13.10.2022

Боец из группировки "О" рассказал об использовании Киевом американских М777

Украинские войска для контрбатарейной борьбы в основном используют американские гаубицы М777, для подавления этих орудий российские артиллеристы наносят удары... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:43

2022-10-13T23:43

2022-10-13T23:47

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 окт – РИА Новости. Украинские войска для контрбатарейной борьбы в основном используют американские гаубицы М777, для подавления этих орудий российские артиллеристы наносят удары из дальнобойных гаубиц "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра, рассказал РИА Новости командир гаубичной артиллерийской батареи из группировки ВС РФ "О" ("Отважные").Дальнобойность М777 составляет от 24,7 до 40 км в зависимости от типа используемого боеприпаса. Для контрбатарейной борьбы российская сторона использует дальнобойные орудия. Максимальная дальность стрельбы "Гиацинта-Б" такая же, как и у М777, зависит от типа снаряда, который используется артиллеристами. По открытым источникам, данная характеристика российского 152-миллиметрового орудия составляет от 28,5 км до 40 км."Противник серьезно подготовлен к контрбатарейной борьбе именно против артиллерии наших вооруженных сил. По нам работают в основном орудия западного производства. Я уже здесь научился определять по звуку "выхода" (артиллерийский выстрел противника), полету снаряда - какие системы работают именно против меня. По мне чаще всего работают системы американского производства натовского образца М-777 (буксируемая гаубица калибром 155-мм)", - рассказал командир.По его словам, для артиллерийских дуэлей с войсками Киева привлекаются наиболее опытные и подготовленные офицеры в рядах ВС РФ. Командир батареи "Гиацинт-Б" уточнил, что раньше он стрелял из гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра, ее дальнобойность составляет 15,4 км."Раньше мы служили на системе 2А18, буксируемая артиллерия Д-30. Как я считаю, самое надежное оружие и великолепное. Теперь мы перевооружились на более крупный калибр – это 2А36 "Гиацинт-Б". Это очень точное орудие, в чем превосходит Д-30 – в дальности стрельбы. Как не зря говорят, "артиллерия – бог войны". Дальнобойная артиллерия – залог победы", - заключил российский артиллерист.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823427967.html

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вооруженные силы рф, украина, сша, вооружения