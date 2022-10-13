https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823596666.html
Посол рассказал, как на бизнес Франции повлияла потеря российских туристов
Посол рассказал, как на бизнес Франции повлияла потеря российских туристов - РИА Новости, 13.10.2022
Посол рассказал, как на бизнес Франции повлияла потеря российских туристов
Потеря российских туристов уже нанесла достаточно сильный удар по французскому бизнесу, сообщил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:14
2022-10-13T11:14
2022-10-13T11:14
туризм
туризм
франция
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евросоюз
алексей мешков
новости - туризм
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ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Потеря российских туристов уже нанесла достаточно сильный удар по французскому бизнесу, сообщил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков."Не все готовы себе постоянно наносить вред. Вы прекрасно знаете, что Франция – одна из крупнейших стран по приему туристов в мире, — сказал он. — И российский турист был всегда одним из самых элитных, если можно так сказать, гостей Франции. Потеря уже нанесла достаточно сильный удар по местному бизнесу – будь то на юге, будь то в горах".По его словам, французы совершенно не заинтересованы в прекращении этих обменов, тем более что сегодня это и так стало сильно затруднено, нет прямого авиационного сообщения и ужесточены ЕС правила по выдаче туристических виз."Но мы, со своей стороны, всегда готовы принимать французских туристов, мы никаких ограничений не вводили", — добавил собеседник агентства.Как ранее сообщила РИА Новости президент регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции (CRT Côte d'Azur France) Александра Боркио-Фонтимп, потеря российской клиентуры из-за последствий конфликта на Украине влияет на туризм на Лазурном берегу Франции: убытки в 2022 году составят более чем 50 миллионов евро.
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РИА Новости
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туризм, франция, россия, евросоюз, алексей мешков, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Франция, Россия, Евросоюз, Алексей Мешков, Новости - Туризм, туристы
Посол рассказал, как на бизнес Франции повлияла потеря российских туристов
Посол РФ: потеря российских туристов нанесла сильный удар по бизнесу во Франции
ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Потеря российских туристов уже нанесла достаточно сильный удар по французскому бизнесу, сообщил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Не все готовы себе постоянно наносить вред. Вы прекрасно знаете, что Франция – одна из крупнейших стран по приему туристов в мире, — сказал он. — И российский турист был всегда одним из самых элитных, если можно так сказать, гостей Франции. Потеря уже нанесла достаточно сильный удар по местному бизнесу – будь то на юге, будь то в горах".
По его словам, французы совершенно не заинтересованы в прекращении этих обменов, тем более что сегодня это и так стало сильно затруднено, нет прямого авиационного сообщения и ужесточены ЕС правила по выдаче туристических виз.
"Но мы, со своей стороны, всегда готовы принимать французских туристов, мы никаких ограничений не вводили", — добавил собеседник агентства.
Как ранее сообщила РИА Новости президент регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции (CRT Côte d'Azur France) Александра Боркио-Фонтимп, потеря российской клиентуры из-за последствий конфликта на Украине влияет на туризм на Лазурном берегу Франции: убытки в 2022 году составят более чем 50 миллионов евро.