https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823596666.html

Посол рассказал, как на бизнес Франции повлияла потеря российских туристов

Посол рассказал, как на бизнес Франции повлияла потеря российских туристов - РИА Новости, 13.10.2022

Посол рассказал, как на бизнес Франции повлияла потеря российских туристов

Потеря российских туристов уже нанесла достаточно сильный удар по французскому бизнесу, сообщил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:14

2022-10-13T11:14

2022-10-13T11:14

туризм

туризм

франция

россия

евросоюз

алексей мешков

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152744/03/1527440326_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_45fa8522cf874e70bfa57140697fd902.jpg

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Потеря российских туристов уже нанесла достаточно сильный удар по французскому бизнесу, сообщил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков."Не все готовы себе постоянно наносить вред. Вы прекрасно знаете, что Франция – одна из крупнейших стран по приему туристов в мире, — сказал он. — И российский турист был всегда одним из самых элитных, если можно так сказать, гостей Франции. Потеря уже нанесла достаточно сильный удар по местному бизнесу – будь то на юге, будь то в горах".По его словам, французы совершенно не заинтересованы в прекращении этих обменов, тем более что сегодня это и так стало сильно затруднено, нет прямого авиационного сообщения и ужесточены ЕС правила по выдаче туристических виз."Но мы, со своей стороны, всегда готовы принимать французских туристов, мы никаких ограничений не вводили", — добавил собеседник агентства.Как ранее сообщила РИА Новости президент регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции (CRT Côte d'Azur France) Александра Боркио-Фонтимп, потеря российской клиентуры из-за последствий конфликта на Украине влияет на туризм на Лазурном берегу Франции: убытки в 2022 году составят более чем 50 миллионов евро.

https://ria.ru/20220912/vizy-1816302988.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, франция, россия, евросоюз, алексей мешков, новости - туризм, туристы