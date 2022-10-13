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Посол заявил о сохранении диалога России и Франции по ситуации на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
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Посол заявил о сохранении диалога России и Франции по ситуации на Украине
Посол заявил о сохранении диалога России и Франции по ситуации на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Посол заявил о сохранении диалога России и Франции по ситуации на Украине
Россия и Франция сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине, контакты происходят регулярно, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:43
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россия
франция
украина
в мире
алексей мешков
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Россия и Франция сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине, контакты происходят регулярно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.Он подчеркнул, что одним из элементов диалога Москвы и Парижа "являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине".Мешков напомнил, что контакты на уровне президентов, министров иностранных дел и министров обороны происходили регулярно.
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россия, франция, украина, в мире, алексей мешков
Россия, Франция, Украина, В мире, Алексей Мешков
07:43 13.10.2022 (обновлено: 07:44 13.10.2022)
 
Посол заявил о сохранении диалога России и Франции по ситуации на Украине

Посол Мешков заявил о сохранении диалога между Россией и Францией по ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Россия и Франция сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине, контакты происходят регулярно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Специально подготовленных контактов нет, но они происходят достаточно регулярно и связаны с общей обстановкой... Эта линия для общения сохраняется, но больше в ситуационном режиме", - сказал посол в ответ на вопрос о том, готовятся ли в ближайшее время контакты между РФ и Францией по линии президентов, МИД или министерств обороны.
Он подчеркнул, что одним из элементов диалога Москвы и Парижа "являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине".
Мешков напомнил, что контакты на уровне президентов, министров иностранных дел и министров обороны происходили регулярно.
Посол РФ в Париже Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
07:13
Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине
 
РоссияФранцияУкраинаВ миреАлексей Мешков
 
 
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