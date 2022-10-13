https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823574947.html

Посол заявил о сохранении диалога России и Франции по ситуации на Украине

Посол заявил о сохранении диалога России и Франции по ситуации на Украине - РИА Новости, 13.10.2022

Посол заявил о сохранении диалога России и Франции по ситуации на Украине

Россия и Франция сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине, контакты происходят регулярно, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:43

2022-10-13T07:43

2022-10-13T07:44

россия

франция

украина

в мире

алексей мешков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e54d774a97671bdff751da75521260e.jpg

ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Россия и Франция сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине, контакты происходят регулярно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.Он подчеркнул, что одним из элементов диалога Москвы и Парижа "являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине".Мешков напомнил, что контакты на уровне президентов, министров иностранных дел и министров обороны происходили регулярно.

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823572520.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, украина, в мире, алексей мешков