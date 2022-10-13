Посол России дал оценку позиции Франции по ударам по инфраструктуре России
Мешков: Франция заняла нелогичную позицию в отношении ударов по инфраструктуре России
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Франция заняла нелогичную позицию в отношении ударов по объектам инфраструктуры РФ, таким как Крымский мост и Запорожская АЭС, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.
Ранее МИД Франции не стал комментировать в ходе брифинга взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября.
"Французы выработали для себя такую позицию. Когда мы говорим: "Украинцы бомбят Запорожскую атомную станцию, украинцы ударили по Крымскому мосту", ответ такой: "Если бы Россия не начала спецоперацию, то этих ударов бы и не было". Вы сами понимаете полное отсутствие тут логики и, по сути, нежелание принимать участие в поисках мирных развязок", - сказал Мешков.
По его словам, на фоне заявления Парижа по Крымскому мосту, "если его можно назвать заявлением, удивителен тот крик, который поднялся здесь в связи с российскими ударами по объектам инфраструктуры на Украине".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.