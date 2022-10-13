https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823573808.html

Посол России дал оценку позиции Франции по ударам по инфраструктуре России

Посол России дал оценку позиции Франции по ударам по инфраструктуре России - РИА Новости, 13.10.2022

Посол России дал оценку позиции Франции по ударам по инфраструктуре России

Франция заняла нелогичную позицию в отношении ударов по объектам инфраструктуры РФ, таким как Крымский мост и Запорожская АЭС, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:30

2022-10-13T07:30

2022-10-13T07:30

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Франция заняла нелогичную позицию в отношении ударов по объектам инфраструктуры РФ, таким как Крымский мост и Запорожская АЭС, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.Ранее МИД Франции не стал комментировать в ходе брифинга взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября.По его словам, на фоне заявления Парижа по Крымскому мосту, "если его можно назвать заявлением, удивителен тот крик, который поднялся здесь в связи с российскими ударами по объектам инфраструктуры на Украине".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823572520.html

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в мире, алексей мешков, россия, франция, мид франции‎, курская аэс, турецкий поток, запорожская аэс