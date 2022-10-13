https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823572520.html

Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине

Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине - РИА Новости, 13.10.2022

Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине

Рассчитывать на глобальное участие Франции в урегулировании конфликта на Украине сегодня не приходится, лучше рассчитывать на ее подключение по конкретным... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:13

2022-10-13T07:13

2022-10-13T07:13

в мире

алексей мешков

франция

украина

россия

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Рассчитывать на глобальное участие Франции в урегулировании конфликта на Украине сегодня не приходится, лучше рассчитывать на ее подключение по конкретным вопросам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков."Главный игрок находится не в Европе, он находится за океаном, поэтому европейские страны не могут играть какой-либо решающей роли в возможном процессе урегулирования (на Украине – ред.). Кстати, у Германии и Франции был свой звездный час, когда они были гарантами минских соглашений. Они, к сожалению, ничего не сделали для их реализации, поэтому рассчитывать на какое-то глобальное участие Франции сегодня не приходится", - сказал посол.Вместе с тем, как отметил Мешков, одним из элементов диалога Москвы и Парижа являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823562237.html

https://ria.ru/20221012/serbiya-1823424004.html

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в мире, алексей мешков, франция, украина, россия