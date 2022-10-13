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Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
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Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине
Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине
Рассчитывать на глобальное участие Франции в урегулировании конфликта на Украине сегодня не приходится, лучше рассчитывать на ее подключение по конкретным... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:13
2022-10-13T07:13
в мире
алексей мешков
франция
украина
россия
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Рассчитывать на глобальное участие Франции в урегулировании конфликта на Украине сегодня не приходится, лучше рассчитывать на ее подключение по конкретным вопросам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков."Главный игрок находится не в Европе, он находится за океаном, поэтому европейские страны не могут играть какой-либо решающей роли в возможном процессе урегулирования (на Украине – ред.). Кстати, у Германии и Франции был свой звездный час, когда они были гарантами минских соглашений. Они, к сожалению, ничего не сделали для их реализации, поэтому рассчитывать на какое-то глобальное участие Франции сегодня не приходится", - сказал посол.Вместе с тем, как отметил Мешков, одним из элементов диалога Москвы и Парижа являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823562237.html
https://ria.ru/20221012/serbiya-1823424004.html
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в мире, алексей мешков, франция, украина, россия
В мире, Алексей Мешков, Франция, Украина, Россия
07:13 13.10.2022
 
Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине

Посол Мешков: ждать глобального участия Франции в урегулировании на Украине не приходится

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкПосол РФ в Париже Алексей Мешков
Посол РФ в Париже Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Посол РФ в Париже Алексей Мешков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Рассчитывать на глобальное участие Франции в урегулировании конфликта на Украине сегодня не приходится, лучше рассчитывать на ее подключение по конкретным вопросам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Главный игрок находится не в Европе, он находится за океаном, поэтому европейские страны не могут играть какой-либо решающей роли в возможном процессе урегулирования (на Украине – ред.). Кстати, у Германии и Франции был свой звездный час, когда они были гарантами минских соглашений. Они, к сожалению, ничего не сделали для их реализации, поэтому рассчитывать на какое-то глобальное участие Франции сегодня не приходится", - сказал посол.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
03:25
Посол России в Париже рассказал о русофобских намеках французских банков
Вместе с тем, как отметил Мешков, одним из элементов диалога Москвы и Парижа являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине.
"Это вопросы, связанные с Запорожской АЭС, это вопросы, связанные с вывозом зерна, поэтому логичнее было бы рассчитывать на подключение Франции к решению каких-то конкретных вопросов", - считает дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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