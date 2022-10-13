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Посол России в Париже рассказал о русофобских намеках французских банков
Посол России в Париже рассказал о русофобских намеках французских банков - РИА Новости, 13.10.2022
Посол России в Париже рассказал о русофобских намеках французских банков
Французские банки намекали россиянам, проживающим во Франции, на отказ от гражданства РФ ради сохранения счетов, рассказал в интервью РИА Новости посол России в РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T03:25
2022-10-13T03:25
2022-10-13T03:41
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французские банки намекали россиянам, проживающим во Франции, на отказ от гражданства РФ ради сохранения счетов, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков."Десяток лет назад некоторые французские банки попали под жесткие американские санкции, и теперь они действительно дуют на воду, чтобы в очередной раз не обжечься, закрывают счета не только российским гражданам, но и членам смешанных семей, когда закрывают семейный счет только из-за того, что у француза жена русская. Были случаи намеков на выход из российского гражданства с тем, чтобы сохранить свой счет в банке", - сообщил посол.Он не исключил, что это происходит с оглядкой на "старшего брата" - США.Мешков напомнил, что 22 августа порядка 70 россиян, проживающих во Франции, подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку.В конце марта проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой своих счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку, несколько сограждан подтвердили РИА Новости, что они столкнулись с проблемами с получением денег на карты.
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в мире, алексей мешков, франция, россия
В мире, Алексей Мешков, Франция, Россия
03:25 13.10.2022 (обновлено: 03:41 13.10.2022)
Посол России в Париже рассказал о русофобских намеках французских банков
Мешков: банки во Франции намекали на отказ от гражданства России для сохранения счетов
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французские банки намекали россиянам, проживающим во Франции, на отказ от гражданства РФ ради сохранения счетов, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков.
"Десяток лет назад некоторые французские банки попали под жесткие американские санкции, и теперь они действительно дуют на воду, чтобы в очередной раз не обжечься, закрывают счета не только российским гражданам, но и членам смешанных семей, когда закрывают семейный счет только из-за того, что у француза жена русская. Были случаи намеков на выход из российского гражданства с тем, чтобы сохранить свой счет в банке", - сообщил посол.
Он не исключил, что это происходит с оглядкой на "старшего брата" - США.
Мешков напомнил, что 22 августа порядка 70 россиян, проживающих во Франции, подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку.
"Процесс пока ни шатко, ни валко идет, но ситуация я бы не сказал, что улучшилась. Я уже не говорю о том, что максимально затруднены переводы денежных средств из России во Францию, причем иногда удар идет по чисто гуманитарным проектам, в которых заинтересованы обе стороны", - констатировал российский дипломат.
В конце марта проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой своих счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку, несколько сограждан подтвердили РИА Новости, что они столкнулись с проблемами с получением денег на карты.