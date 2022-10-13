https://ria.ru/20221013/forum-1823627833.html

РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2022

РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

Панельная сессия "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России",... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:24

2022-10-13T11:24

2022-10-13T11:24

российский экспортный центр (рэц)

россия

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Панельная сессия "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и бизнеса обсудят, какие инструменты поддержки экспорта в регионах сейчас работают лучше всего и обменяются успешными кейсами работы в условиях ограничений", - говорится в сообщении.В частности, на сессии обсудят как регионы отреагировали на изменившиеся условия развития экспорта, какие региональные практики показали наибольшую эффективность в поддержке экспорта МСП и какие из них обладают потенциалом тиражирования.Кроме того, участники поговорят как оперативно реагировать на потребности экспортеров, обеспечивая качество работы инфраструктуры поддержки и как и чем помочь экспортно ориентированному бизнесу при продвижении продукции на внешних рынках."Кому будет интересно прийти: представителям органов власти, представителям Центров поддержки экспорта регионов, представителям экспертного сообщества", - отметили в РЭЦ."Ждем вас на панельной сессии "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в центре.

https://ria.ru/20221012/zhenschiny-1823440739.html

россия

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, форум "сделано в россии"