https://ria.ru/20221013/forum-1823627833.html
РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2022
РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
Панельная сессия "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России",... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:24
2022-10-13T11:24
2022-10-13T11:24
российский экспортный центр (рэц)
россия
форум "сделано в россии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Панельная сессия "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и бизнеса обсудят, какие инструменты поддержки экспорта в регионах сейчас работают лучше всего и обменяются успешными кейсами работы в условиях ограничений", - говорится в сообщении.В частности, на сессии обсудят как регионы отреагировали на изменившиеся условия развития экспорта, какие региональные практики показали наибольшую эффективность в поддержке экспорта МСП и какие из них обладают потенциалом тиражирования.Кроме того, участники поговорят как оперативно реагировать на потребности экспортеров, обеспечивая качество работы инфраструктуры поддержки и как и чем помочь экспортно ориентированному бизнесу при продвижении продукции на внешних рынках."Кому будет интересно прийти: представителям органов власти, представителям Центров поддержки экспорта регионов, представителям экспертного сообщества", - отметили в РЭЦ."Ждем вас на панельной сессии "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в центре.
https://ria.ru/20221012/zhenschiny-1823440739.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_b194eb34fc046ac7e180e9d46d9ec77f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Панельная сессия "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и бизнеса обсудят, какие инструменты поддержки экспорта в регионах сейчас работают лучше всего и обменяются успешными кейсами работы в условиях ограничений", - говорится в сообщении.
В частности, на сессии обсудят как регионы отреагировали на изменившиеся условия развития экспорта, какие региональные практики показали наибольшую эффективность в поддержке экспорта МСП и какие из них обладают потенциалом тиражирования.
Кроме того, участники поговорят как оперативно реагировать на потребности экспортеров, обеспечивая качество работы инфраструктуры поддержки и как и чем помочь экспортно ориентированному бизнесу при продвижении продукции на внешних рынках.
"Кому будет интересно прийти: представителям органов власти, представителям Центров поддержки экспорта регионов, представителям экспертного сообщества", - отметили в РЭЦ.
"Ждем вас на панельной сессии "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" на Международном экспортном форуме "Сделано в России"
, участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в центре.