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РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2022
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РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2022
РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
Панельная сессия "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России",... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:24
2022-10-13T11:24
российский экспортный центр (рэц)
россия
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Панельная сессия "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и бизнеса обсудят, какие инструменты поддержки экспорта в регионах сейчас работают лучше всего и обменяются успешными кейсами работы в условиях ограничений", - говорится в сообщении.В частности, на сессии обсудят как регионы отреагировали на изменившиеся условия развития экспорта, какие региональные практики показали наибольшую эффективность в поддержке экспорта МСП и какие из них обладают потенциалом тиражирования.Кроме того, участники поговорят как оперативно реагировать на потребности экспортеров, обеспечивая качество работы инфраструктуры поддержки и как и чем помочь экспортно ориентированному бизнесу при продвижении продукции на внешних рынках."Кому будет интересно прийти: представителям органов власти, представителям Центров поддержки экспорта регионов, представителям экспертного сообщества", - отметили в РЭЦ."Ждем вас на панельной сессии "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в центре.
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российский экспортный центр (рэц), россия, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Форум "Сделано в России"
11:24 13.10.2022
 

РЭЦ: способы поддержки экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Панельная сессия "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и бизнеса обсудят, какие инструменты поддержки экспорта в регионах сейчас работают лучше всего и обменяются успешными кейсами работы в условиях ограничений", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 16:52
РЭЦ: роль женщин в соцэкономразвитии обсудят на форуме "Сделано в России"
В частности, на сессии обсудят как регионы отреагировали на изменившиеся условия развития экспорта, какие региональные практики показали наибольшую эффективность в поддержке экспорта МСП и какие из них обладают потенциалом тиражирования.
Кроме того, участники поговорят как оперативно реагировать на потребности экспортеров, обеспечивая качество работы инфраструктуры поддержки и как и чем помочь экспортно ориентированному бизнесу при продвижении продукции на внешних рынках.
"Кому будет интересно прийти: представителям органов власти, представителям Центров поддержки экспорта регионов, представителям экспертного сообщества", - отметили в РЭЦ.
"Ждем вас на панельной сессии "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в центре.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияФорум "Сделано в России"
 
 
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