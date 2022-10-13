https://ria.ru/20221013/evrosoyuz-1823711770.html

Представитель ЕС заявил о подготовке к любым ситуациям из-за ядерной угрозы

Представитель ЕС заявил о подготовке к любым ситуациям из-за ядерной угрозы - РИА Новости, 13.10.2022

Представитель ЕС заявил о подготовке к любым ситуациям из-за ядерной угрозы

ЕС всегда говорил о том, что последствия любого применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины будут самыми серьезными, страны союза ведут подготовку к... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:58

2022-10-13T13:58

2022-10-13T13:58

в мире

евросоюз

ядерное оружие

россия

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. ЕС всегда говорил о том, что последствия любого применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины будут самыми серьезными, страны союза ведут подготовку к любым непредвиденным ситуациям, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине."Глава дипломатии ЕС повторил позицию ЕС, которая неизменна все последнее время - о том, что последствия будут самыми серьезными в случае возникновения такой ситуации. В случае применения ядерного оружия, это будет полным изменением ситуации. Это уже много раз говорилось представителями ЕС, НАТО и другими представителями… Мы - как ЕС и страны-члены - готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам", - сообщил Стано.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823634489.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, ядерное оружие, россия