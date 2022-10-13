Рейтинг@Mail.ru
Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/evakuatsiya-1823741856.html
Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют
Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют - РИА Новости, 13.10.2022
Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют
Власти Херсонской области не объявляли и не проводят эвакуацию жителей, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:02
2022-10-13T15:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
россия
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области не объявляли и не проводят эвакуацию жителей, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска Российской Федерации не собирается. Херсонская область — это субъект Российской Федерации", — написал чиновник в своем Telegram-канале.С таким заявлением он выступил после того, как врио губернатора области Владимир Сальдо попросил у российских властей помощи в вопросе вывоза из региона семей в другие субъекты на отдых и учебу по их желанию.Стремоусов подчеркнул, что такую просьбу нельзя приравнивать к призыву эвакуироваться.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823401719.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, россия, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Кирилл Стремоусов
15:02 13.10.2022 (обновлено: 15:53 13.10.2022)
 
Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют

Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела Херсона
Стела Херсона - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области не объявляли и не проводят эвакуацию жителей, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска Российской Федерации не собирается. Херсонская область — это субъект Российской Федерации", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:26Специальная военная операция на Украине
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области
С таким заявлением он выступил после того, как врио губернатора области Владимир Сальдо попросил у российских властей помощи в вопросе вывоза из региона семей в другие субъекты на отдых и учебу по их желанию.
Стремоусов подчеркнул, что такую просьбу нельзя приравнивать к призыву эвакуироваться.
"Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона", — заключил замглавы региона.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоРоссияКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала