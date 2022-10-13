https://ria.ru/20221013/evakuatsiya-1823741856.html

Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют

Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют - РИА Новости, 13.10.2022

Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют

Власти Херсонской области не объявляли и не проводят эвакуацию жителей, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:02

2022-10-13T15:02

2022-10-13T15:53

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

россия

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области не объявляли и не проводят эвакуацию жителей, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска Российской Федерации не собирается. Херсонская область — это субъект Российской Федерации", — написал чиновник в своем Telegram-канале.С таким заявлением он выступил после того, как врио губернатора области Владимир Сальдо попросил у российских властей помощи в вопросе вывоза из региона семей в другие субъекты на отдых и учебу по их желанию.Стремоусов подчеркнул, что такую просьбу нельзя приравнивать к призыву эвакуироваться.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823401719.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, россия, кирилл стремоусов