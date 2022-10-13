15:02 13.10.2022 (обновлено: 15:53 13.10.2022)
Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют
Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может
Стела Херсона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области не объявляли и не проводят эвакуацию жителей, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска Российской Федерации не собирается. Херсонская область — это субъект Российской Федерации", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
С таким заявлением он выступил после того, как врио губернатора области Владимир Сальдо попросил у российских властей помощи в вопросе вывоза из региона семей в другие субъекты на отдых и учебу по их желанию.
Стремоусов подчеркнул, что такую просьбу нельзя приравнивать к призыву эвакуироваться.
"Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона", — заключил замглавы региона.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.