https://ria.ru/20221013/estoniya-1823645955.html

Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны

Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны - РИА Новости, 13.10.2022

Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны

Правительство Эстонии в четверг продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:07

2022-10-13T12:07

2022-10-13T12:07

в мире

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема, сообщила пресс-служба кабинета министров."Правительство продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема. Он занимает должность командующего с 5 декабря 2018 года. Срок полномочий командующего составляет пять лет, но по закону правительство имеет право продлить его на два года по предложению министра обороны и с учетом позиции парламентской комиссии по гособороне", - говорится в сообщении.Херем начал службу в Силах обороны Эстонии в 1992 году. За годы службы он возглавлял Объединенные учебные заведения Сил обороны, был начальником Северо-восточного оборонительного округа, занимал пост начальника штаба учебного центра в Тапа, а перед назначением на пост командующего армией руководил генштабом Сил обороны.Он также служил в Куперьяновском отдельном пехотном батальоне и Тартуском отдельном пехотном батальоне, принимал участие в зарубежной операции в Ираке. Херем был одним из тех, кто возрождал в стране военизированное ополчение "Кайтселиит" ("Союз обороны"), которое входит в структуру минобороны.

https://ria.ru/20221012/estoniya-1823300283.html

https://ria.ru/20221013/pvo-1823645294.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония