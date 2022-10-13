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Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны
Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны - РИА Новости, 13.10.2022
Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны
Правительство Эстонии в четверг продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:07
2022-10-13T12:07
2022-10-13T12:07
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема, сообщила пресс-служба кабинета министров."Правительство продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема. Он занимает должность командующего с 5 декабря 2018 года. Срок полномочий командующего составляет пять лет, но по закону правительство имеет право продлить его на два года по предложению министра обороны и с учетом позиции парламентской комиссии по гособороне", - говорится в сообщении.Херем начал службу в Силах обороны Эстонии в 1992 году. За годы службы он возглавлял Объединенные учебные заведения Сил обороны, был начальником Северо-восточного оборонительного округа, занимал пост начальника штаба учебного центра в Тапа, а перед назначением на пост командующего армией руководил генштабом Сил обороны.Он также служил в Куперьяновском отдельном пехотном батальоне и Тартуском отдельном пехотном батальоне, принимал участие в зарубежной операции в Ираке. Херем был одним из тех, кто возрождал в стране военизированное ополчение "Кайтселиит" ("Союз обороны"), которое входит в структуру минобороны.
https://ria.ru/20221012/estoniya-1823300283.html
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в мире, эстония
Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны
Правительство Эстонии продлило на два года полномочия командующего Силами обороны Херема