Рейтинг@Mail.ru
Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/estoniya-1823645955.html
Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны
Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны - РИА Новости, 13.10.2022
Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны
Правительство Эстонии в четверг продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:07
2022-10-13T12:07
в мире
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема, сообщила пресс-служба кабинета министров."Правительство продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема. Он занимает должность командующего с 5 декабря 2018 года. Срок полномочий командующего составляет пять лет, но по закону правительство имеет право продлить его на два года по предложению министра обороны и с учетом позиции парламентской комиссии по гособороне", - говорится в сообщении.Херем начал службу в Силах обороны Эстонии в 1992 году. За годы службы он возглавлял Объединенные учебные заведения Сил обороны, был начальником Северо-восточного оборонительного округа, занимал пост начальника штаба учебного центра в Тапа, а перед назначением на пост командующего армией руководил генштабом Сил обороны.Он также служил в Куперьяновском отдельном пехотном батальоне и Тартуском отдельном пехотном батальоне, принимал участие в зарубежной операции в Ираке. Херем был одним из тех, кто возрождал в стране военизированное ополчение "Кайтселиит" ("Союз обороны"), которое входит в структуру минобороны.
https://ria.ru/20221012/estoniya-1823300283.html
https://ria.ru/20221013/pvo-1823645294.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония
В мире, Эстония
12:07 13.10.2022
 
Эстония продлила полномочия командующего Силами обороны страны

Правительство Эстонии продлило на два года полномочия командующего Силами обороны Херема

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Правительство продлило на два года полномочия командующего Силами обороны страны генерал-лейтенанта Мартина Херема. Он занимает должность командующего с 5 декабря 2018 года. Срок полномочий командующего составляет пять лет, но по закону правительство имеет право продлить его на два года по предложению министра обороны и с учетом позиции парламентской комиссии по гособороне", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 10:35
Глава МИД Эстонии призвал Запад игнорировать российские красные линии
Херем начал службу в Силах обороны Эстонии в 1992 году. За годы службы он возглавлял Объединенные учебные заведения Сил обороны, был начальником Северо-восточного оборонительного округа, занимал пост начальника штаба учебного центра в Тапа, а перед назначением на пост командующего армией руководил генштабом Сил обороны.
Он также служил в Куперьяновском отдельном пехотном батальоне и Тартуском отдельном пехотном батальоне, принимал участие в зарубежной операции в Ираке. Херем был одним из тех, кто возрождал в стране военизированное ополчение "Кайтселиит" ("Союз обороны"), которое входит в структуру минобороны.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:05
Финляндия создает обновленную систему ПВО
 
В миреЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала