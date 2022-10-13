https://ria.ru/20221013/energopolitika-1823866064.html

В Германии прошли автопробеги против энергетической политики властей

В Германии прошли автопробеги против энергетической политики властей - РИА Новости, 13.10.2022

В Германии прошли автопробеги против энергетической политики властей

Жители Германии провели автопробеги в восьми городах, протестуя против антироссийских санкций и энергетической политики властей. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T22:07

2022-10-13T22:07

2022-10-13T22:42

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БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости. Жители Германии провели автопробеги в восьми городах, протестуя против антироссийских санкций и энергетической политики властей.Ранее к осуществлению этой акции на своем сайте призвала инициативная группа "Unternehmeraufstand MV".Автоколонны в четверг вечером проехали по улицам Ростока, Шверина, Нойбранденбурга, Висмара, Гюстрова, Штральзунда, Пархима и Грайфсвальда.Согласно первоначальным подсчетам полиции, в Ростоке к 16 часам местного времени собралось более 100 автомобилей, в Гюстрове — около 150, в Нойбранденбурге — порядка 350.На опубликованных в соцсетях роликах видны русские и немецкие флаги, а также плакаты, установленные на автомобилях, сельскохозяйственной и строительной технике, участвовавших в пробеге. Протестующие призывали власти Германии выйти из НАТО и прекратить поставки оружия Украине, а также снять санкции, введенные против Москвы.Западные страны, в том числе Германия, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы, а также всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.

https://ria.ru/20221013/energetika-1823821772.html

https://ria.ru/20220927/lumbin-1819717850.html

германия

россия

украина

росток

москва

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