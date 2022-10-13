22:07 13.10.2022 (обновлено: 22:42 13.10.2022)
В Германии прошли автопробеги против энергетической политики властей
Сотни жителей Германии приняли участие в автопробегах против энергополитики властей
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости. Жители Германии провели автопробеги в восьми городах, протестуя против антироссийских санкций и энергетической политики властей.
Ранее к осуществлению этой акции на своем сайте призвала инициативная группа "Unternehmeraufstand MV".
Автоколонны в четверг вечером проехали по улицам Ростока, Шверина, Нойбранденбурга, Висмара, Гюстрова, Штральзунда, Пархима и Грайфсвальда.
Согласно первоначальным подсчетам полиции, в Ростоке к 16 часам местного времени собралось более 100 автомобилей, в Гюстрове — около 150, в Нойбранденбурге — порядка 350.
На опубликованных в соцсетях роликах видны русские и немецкие флаги, а также плакаты, установленные на автомобилях, сельскохозяйственной и строительной технике, участвовавших в пробеге. Протестующие призывали власти Германии выйти из НАТО и прекратить поставки оружия Украине, а также снять санкции, введенные против Москвы.
Западные страны, в том числе Германия, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы, а также всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.