https://ria.ru/20221013/ekonomika-1823562773.html

Исследование показало, сколько россиян ожидают роста личных расходов

Исследование показало, сколько россиян ожидают роста личных расходов - РИА Новости, 13.10.2022

Исследование показало, сколько россиян ожидают роста личных расходов

Больше половины россиян ожидают роста личных расходов в текущем квартале, при этом треть граждан прогнозируют, что их персональные траты останутся прежними,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:44

2022-10-13T03:44

2022-10-13T03:46

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Больше половины россиян ожидают роста личных расходов в текущем квартале, при этом треть граждан прогнозируют, что их персональные траты останутся прежними, говорится в исследовании сервиса "Рaбoтa.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Из тех, кто ожидает роста расходов в текущем квартале, 70% опрошенных отметили, что траты вырастут за счет повышения цен. В то же время 52% респондентов указали, что в конце года увеличиваются расходы на жилищно-коммунальные услуги, а 51% отметили рост затрат на продукты питания.При этом 41% опрошенных увеличат расходы на покупку зимней одежды и обуви, 37% - на подготовку к новогодним праздникам, а 31% - на подарки родным и друзьям.Каждый пятый респондент (19%) ожидает увеличения трат на транспорт, 15% - на кредит или ипотеку, 14% - на ремонт, 10% - на покупку техники, 5% - на путешествия, а 3% - на покупку недвижимости. В варианте "Другое" 6% респондентов чаще всего указывали такие статьи расходов, как медицина, налоги и обучение.В ходе исследования специалисты опросили более 3000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

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экономика, россия, общество